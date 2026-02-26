La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, fue internada de urgencia: qué dice el parte médico

Según indican los especialistas en la salud la apendicitis es cuando se inflama el apéndice, una pequeña parte del intestino que está en la zona baja derecha de la panza. Suele empezar con un dolor cerca del ombligo que, con el paso de las horas, se va hacia el lado derecho y se vuelve más fuerte. También puede provocar fiebre, náuseas, vómitos y falta de apetito.

Es importante tratarla rápido porque, si el apéndice se rompe, la infección puede extenderse dentro del abdomen y volverse una peritonitis, con consecuencias letales. El tratamiento más común es una operación sencilla para sacar el apéndice. Si se detecta a tiempo, la recuperación suele ser buena y rápida.

George Russell - Carmen Mundt La pareja suele acompañarse en los paddock de la F1.

¿Cómo está la pareja de la figura de la F1?

Al presentarse en el hospital a tiempo los médicos pudieron actuar de manera rápida y eficaz: la joven fue operada con éxito y se encuentra en plena recuperación. George Russell estuvo apoyándola permanentemente en el establecimiento de salud y Carmen Montero Mundt lo calificó como su "enfermero favorito".

"Ahora me estoy recuperando en la mejor compañía", escribió en Instagram acompañada por el piloto de la Fórmula 1.

George Russell estaba liberado porque la semana pasada tuvo acción en el circuito de Sakhir, en Baréin, por lo que estaba descansando en compañía de su pareja. Luego que Mundt se recupere, volverá a la actividad con la cabeza enfocada en el Gran Premio de Australia, el primer desafío de la temporada 2026.

George Russell - Carmen Mundt El piloto de la Fórmula 1 junto a su pareja: todo bajo control.

Horarios del GP de Australia de la Fórmula 1