La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, fue internada de urgencia: qué dice el parte médico

Una vez finalizada la pretemporada de la Fórmula 1, y en un momento de descanso entre actividades para George Russell, la preocupación se apoderó de la jornada: su novia presentó fuertes dolores que lo dejaron perplejo y desconcertado. Ante esa situación, decidieron trasladarla al hospital con urgencia para evitar que el cuadro empeorara.
Fue así que Carmen Montero Mundt, nacida hace 28 años en Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, Andalucía, ingresó al hospital con más dudas que certezas, provocando la preocupación del piloto de Mercedes.
La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell fue internada de urgencia
Los médicos recibieron a Carmen Montero Mundt e identificaron que la joven presentaba un cuadro de apendicitis. Se trata de una afección que debe tratarse rápidamente, porque en caso de no hacerlo, existe riesgo de muerte.
Según indican los especialistas en la salud la apendicitis es cuando se inflama el apéndice, una pequeña parte del intestino que está en la zona baja derecha de la panza. Suele empezar con un dolor cerca del ombligo que, con el paso de las horas, se va hacia el lado derecho y se vuelve más fuerte. También puede provocar fiebre, náuseas, vómitos y falta de apetito.
Es importante tratarla rápido porque, si el apéndice se rompe, la infección puede extenderse dentro del abdomen y volverse una peritonitis, con consecuencias letales. El tratamiento más común es una operación sencilla para sacar el apéndice. Si se detecta a tiempo, la recuperación suele ser buena y rápida.
¿Cómo está la pareja de la figura de la F1?
Al presentarse en el hospital a tiempo los médicos pudieron actuar de manera rápida y eficaz: la joven fue operada con éxito y se encuentra en plena recuperación. George Russell estuvo apoyándola permanentemente en el establecimiento de salud y Carmen Montero Mundt lo calificó como su "enfermero favorito".
"Ahora me estoy recuperando en la mejor compañía", escribió en Instagram acompañada por el piloto de la Fórmula 1.
George Russell estaba liberado porque la semana pasada tuvo acción en el circuito de Sakhir, en Baréin, por lo que estaba descansando en compañía de su pareja. Luego que Mundt se recupere, volverá a la actividad con la cabeza enfocada en el Gran Premio de Australia, el primer desafío de la temporada 2026.
Horarios del GP de Australia de la Fórmula 1
Jueves 5 de marzo – Práctica Libre 1: 22.30 (hora Argentina)
Viernes 6 de marzo – Práctica Libre 2: 2.00 / Práctica Libre 3: 22.30