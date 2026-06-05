La última foto del Indio Solari antes de su muerte

En la fotografía aparece acompañado por músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, mostrando que, a pesar de los problemas de salud, seguía vinculado a la música y a los proyectos artísticos.

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Luego de conocerse su fallecimiento a los 77 años, esa postal adquirió un valor especial para sus seguidores. Lo que hace apenas dos semanas fue una simple actualización de sus actividades se convirtió en el último registro público del artista, una imagen cargada de emoción para quienes acompañaron su trayectoria durante décadas.

La enfermedad que surió el Indio Solari

Carlos "Indio" Solari estaba enfermo desde hace 10 años con la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el sistema nervioso y el control de los movimientos.

De hecho, muchos recuerdan cuando el músico hizo público su diagnóstico en 2016, durante un recital en Tandil, con la famosa frase "Mr Parkinson está pisándome los talones" para luego ratificar que padecía de esta dolencia.

Con el correr de los años, el Parkinson fue limitando algunas de sus actividades y lo obligó a alejarse de los grandes escenarios. Aun así, Solari continuó ligado a la música a través de grabaciones, apariciones en video con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y distintos proyectos artísticos, manteniendo vigente el vínculo con sus seguidores.