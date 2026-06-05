Murió el Indio Solari: el mundo del fútbol despidió al ídolo popular que se transformó en bandera

"En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio", indicó Racing Club cuyo estadio fue escenario de uno de sus más recordados recitales.

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Otro club que lo recordó y que también cedió su estadio a Los Redonditos de Ricota fue Huracán de Parque Patricios.

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"Nadie es capaz de matarte en mi alma. Hasta siempre Indio", escribió en un posteo la Liga Profesional de Fútbol acompañando imágenes de banderas de distintos clubes que llevaron la imagen del legendario artista.

Indio liga

"Donde hay dolor. Habrá canciones. En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio", expresó Independiente de Avellaneda acompañando un video.

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Habrá canciones.



En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR — C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026

"Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre!", indicó la cuenta oficial de la Copa Libertadores de América en un posteo que fue compartido por varias instituciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/2062907303884406797&partner=&hide_thread=false Presente en todas las tribunas... ¡Hasta siempre! pic.twitter.com/DzCkS1st2k — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 5, 2026

"Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote", manifestó San Lorenzo acompañando un emotivo video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2062924475784368273&partner=&hide_thread=false Gracias, Indio.

Por tu poesía.

Por tu música.



Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026

'Banderas en tu corazón, yo quiero verlas…' ¡Hasta siempre, Indio querido!", dijeron las redes oficiales de la Copa Argentina. “'Banderas en tu corazón' QEPD, Indio", despidió Banfield a Solari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/2062917597260083293&partner=&hide_thread=false “Banderas en tu corazón, yo quiero verlas…”



¡Hasta siempre, Indio querido! pic.twitter.com/5JEfOKTbWI — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) June 5, 2026

En el mismo tono, Tigre lamentó "profundamente el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, ícono y referente musical de nuestro país. Enviamos a su familia, amigos y a todos los ricoteros nuestro más sentido pésame. QEPD, Indio".

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El mensaje de la AFA por la muerte del Indio Solari

La noticia de la muerte del Indio Solari golpea mucho más allá de la música. Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares. Desde las canchas más humildes hasta los estadios más emblemáticos del país, sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas, en un lenguaje común capaz de unir generaciones enteras detrás de una camiseta.

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Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos.

Su vínculo con el fútbol nunca dependió de una estrategia ni de una búsqueda deliberada. Fue el resultado natural de una identificación popular construida a lo largo de décadas. Como ocurre con los grandes símbolos culturales argentinos, sus canciones fueron apropiadas por la gente y resignificadas en las tribunas, donde adquirieron una fuerza emocional única. Allí, entre la pasión y la multitud, su música encontró un eco permanente que la convirtió en patrimonio sentimental de los hinchas.

Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios. Porque cuando una canción logra convertirse en himno popular, deja de pertenecer solamente a su autor. Y el Indio Solari, cuya obra acompañó a tantas generaciones de futboleros, seguirá estando presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar.