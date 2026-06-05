La señal a la que pocos prestan atención, pero indica que la miel es 100% pura y de buena calidad

Una miel buena tiene un color claro, un aroma natural, un sabor con matices y aunque parezca irreal, puede cristalizar, es decir, no está uniformada artificialmente. Cuando este oro líquido es de calidad, conserva su identidad natural, sin procesos destinados a hacerlo siempre líquido, por ejemplo.

Cuando se habla de miel pura, se refiere a la que producen las abejas con el néctar de las flores sin someterla a procesos industriales que alteren significativamente su composición. Es decir, no tiene azúcares agregados, ni ha sido pasteurizada (calentada) para conservar sus vitaminas y antioxidantes, y además, mantiene sus propiedades antibacterianas y energéticas.

Si te ha pasado dudar si la miel que compraste es auténtica o artificial, te damos algunos tips para reconocerla:

miel (1) Miel pura/cristalizada y miel tipo jalea/de mala calidad. Foto AbejasMiel

Comprar la miel directa del productor o apicultor es sinónimo de calidad.

directa del productor o apicultor es sinónimo de calidad. Fíjate en la etiqueta del origen y la variedad, pues las mieles artesanales especifican si es de panal.

artesanales especifican si es de panal. El aroma debe ser floral y natural para que sea 100% puro.

Si con el tiempo la miel se endurece o se hace cristalización, es porque es de buena calidad.

Lo que delata a una miel de mala calidad

Cuando le falta ese aroma característico, su sabor es plano, la textura es siempre igual o líquida, se debe a una miel exclusivamente falsa. Así que si la compras del supermercado, crees que líquida es mejor, la compras dependiendo del precio que tenga o te fijas solo en la etiqueta, podrías ser víctima de una miel de mala calidad.