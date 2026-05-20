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Día Mundial de las Abejas: 4 recetas fáciles con miel para preparar en casa

Con motivo del Día Mundial de las Abejas, te presentamos 4 recetas fáciles para preparar en casa, destacando la miel como ingrediente principal.

Por UNO
Torta de miel.

Torta de miel.

Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, una fecha que destaca la importancia de estos polinizadores y de la miel en la alimentación. Para homenajear esta jornada, muchas personas buscan recetas dulces y caseras elaboradas con este ingrediente.

Entre las recetas más elegidas para el Día Mundial de las Abejas se encuentran el pan de avena con miel, los alfajores caseros, las galletas y la torta Medovik. Todas son opciones ideales para disfrutar el sabor natural de la miel.

receta pan de avena y miel.jpg

1. Día mundial de la miel: la receta del pan de avena dulce

Ingredientes:

  • 300 ml. de leche
  • Jugo de 1/2 limón
  • 90 g de copos de avena
  • 40 g de miel
  • 350 g de harina de avena
  • 1 cda. de polvo de hornear
  • 1 cdta. de sal
  • 15 g de manteca a temperatura ambiente

Puedes reemplazar la harina de avena por harina integral de trigo para darle más esponjosidad a la receta. Además, puedes usar aceite neutro o de coco en lugar de manteca, ya que será más económico y saludable.

Para pintar (opcional):

  • 1 cda. de manteca
  • 1 cda. de miel
  • Copos de avena

Procedimiento:

  1. Primero, coloca la leche en un bowl y suma el jugo de medio limón. Deja reposar por 10 minutos para que se separe el suero de la leche cuajada.
  2. A eso, agrega la avena y la miel. Mezcla bien y deja reposar por otros 10 minutos para que la avena absorba el líquido.
  3. En otro recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la leche cuajada con avena y miel. Agrega la manteca a temperatura ambiente o el aceite y une los ingredientes hasta formar una masa.
  4. A continuación, lleva la masa a una mesada enharinada y amasa por 8 minutos, hasta que quede suave, lisa y elástica. Colócala en un bowl aceitado y cubre con un repasador húmedo. Deja levar por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  5. Luego, desgasifica la masa presionándola suavemente, estira con las manos en forma de rectángulo y enrolla desde un extremo. Llévala a un molde para pan enmantecado y enharinado con la unión hacia abajo. Cubre y deja levar por 1 hora más.
  6. Si quieres pincelarlo, mezcla la manteca con la miel y calienta en el microondas por 30 segundos. Pinta la superficie con la mezcla y espolvorea copos de avena, presionando ligeramente.
  7. Para finalizar, precalienta el horno a 200 °C y, al colocar el pan de avena y miel, baja la temperatura a 180 °C. Hornea por 45 minutos o hasta que el pan esté dorado por fuera y al golpear la base suene hueco.

2. Receta de alfajores de miel caseros

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Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 100 g de azúcar morena
  • 70 g de azúcar impalpable
  • 1 cdta. de canela
  • 1 clavo de olor molido (opcional)
  • 1/2 cdta. de sal
  • 1/2 cdta. de bicarbonato de sodio
  • 100 cc. de miel
  • 80 g de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Agua, c/n

Relleno:

  • Dulce de leche, c/n

Procedimiento:

  1. Primero, en una procesadora, coloca la harina, el azúcar morena y el azúcar impalpable. Además, agrega sal, canela, clavo de olor y bicarbonato de sodio.
  2. A continuación, suma la manteca fría y procesa hasta formar un arenado. Añade el huevo, la esencia de vainilla y la miel.
  3. Vuelve a procesar hasta formar una masa y, si es necesario, incorpora un poco de agua. Refrigera la masa durante una hora.
  4. Pasado ese tiempo, estira la masa con un espesor de 4 milímetros y corta discos con un cortante redondo. Lleva las tapas de los alfajores a una placa enmantecada y hornea a 190°C durante 5 minutos.
  5. Una vez fríos, rellena los alfajores de miel con dulce de leche, entre dos tapas, y cubre con azúcar común.

3. Galletas de miel: la receta fácil y rápida

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Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 100 g de manteca
  • 1 huevo
  • 3 cdas. de azúcar
  • 4 cdas. de miel
  • 1 cdta. de polvo de hornear

Procedimiento:

  1. Primero, en un bowl, mezcla la harina con el polvo de hornear y suma el huevo batido. A esa mezcla, agrega la manteca a temperatura ambiente, suma la miel y el azúcar. Integra bien y deja reposar por 10 minutos.
  2. A continuación, espolvorea un poco de harina en una mesa de trabajo y, con ayuda de un rodillo, extiende la masa. Debe tener un grosor de 2 centímetros, aproximadamente.
  3. Luego, con un molde cortante para galletas o la boca de un vaso, por ejemplo, corta las galletas de miel y dispónlas en una bandeja engrasada y enharinada.
  4. Precalienta el horno por 15 minutos a 175ºC y cocina las galletas durante 15 minutos. Los bordes deben verse ligeramente tostados. Retira del horno y deja enfriar.

4. Receta de la torta de miel de cumpleaños

medovik- torta de miel

Ingredientes:

  • 550 g harina
  • 120 g manteca
  • 125 g azúcar
  • 85 g miel
  • 2 huevos
  • 2 cdtas. polvo de hornear

Para el relleno:

  • 800 g de crema de leche para batir
  • 100 g de azúcar

Cobertura:

  • 200 g de dulce de leche (opcional)
  • Crocante de maní, c/n

Procedimiento:

  • Primero, procede a realizar las galletas de miel para tu torta. Bate los huevos y el azúcar en un bowl grande. Luego agrega la miel y la manteca troceada y, sin remover, lleva el recipiente a baño María hasta que los ingredientes se derritan. Agrega el polvo de hornear y mezcla bien.
  • Retira el bowl del fuego y agrega la harina tamizada. Mezcla y amasa hasta que quede una masa homogénea. Luego, cubre con papel film y deja reposar por media hora en la heladera.
  • Mientras tanto, puedes preparar el relleno de la torta de miel. Para esto, coloca la crema de leche en un bowl junto con el azúcar y bate hasta montar. Reserva en la heladera.
  • Divide la masa en 8-10 porciones y estira cada una de 2 milímetros de grosor. Marca el contorno del molde y hornea las masas a 180°C por 5 minutos.
  • Para finalizar, procede a armar la torta de miel. Intercala una capa de galleta con otra de crema batida hasta usar todos los ingredientes. Cubre la tarta con más crema o con dulce de leche y esparce crocante de maní por toda la superficie. Deja reposar por 24 horas en la heladera para que la Medovic quede húmeda.

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