Día Mundial de las Abejas: 4 recetas fáciles con miel para preparar en casa

Cada 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas, una fecha que destaca la importancia de estos polinizadores y de la miel en la alimentación. Para homenajear esta jornada, muchas personas buscan recetas dulces y caseras elaboradas con este ingrediente.
Entre las recetas más elegidas para el Día Mundial de las Abejas se encuentran el pan de avena con miel, los alfajores caseros, las galletas y la torta Medovik. Todas son opciones ideales para disfrutar el sabor natural de la miel.
1. Día mundial de la miel: la receta del pan de avena dulce
Ingredientes:
- 300 ml. de leche
- Jugo de 1/2 limón
- 90 g de copos de avena
- 40 g de miel
- 350 g de harina de avena
- 1 cda. de polvo de hornear
- 1 cdta. de sal
- 15 g de manteca a temperatura ambiente
Puedes reemplazar la harina de avena por harina integral de trigo para darle más esponjosidad a la receta. Además, puedes usar aceite neutro o de coco en lugar de manteca, ya que será más económico y saludable.
Para pintar (opcional):
- 1 cda. de manteca
- 1 cda. de miel
- Copos de avena
Procedimiento:
- Primero, coloca la leche en un bowl y suma el jugo de medio limón. Deja reposar por 10 minutos para que se separe el suero de la leche cuajada.
- A eso, agrega la avena y la miel. Mezcla bien y deja reposar por otros 10 minutos para que la avena absorba el líquido.
- En otro recipiente, mezcla la harina con el polvo de hornear y la sal. Haz un hueco en el centro e incorpora la leche cuajada con avena y miel. Agrega la manteca a temperatura ambiente o el aceite y une los ingredientes hasta formar una masa.
- A continuación, lleva la masa a una mesada enharinada y amasa por 8 minutos, hasta que quede suave, lisa y elástica. Colócala en un bowl aceitado y cubre con un repasador húmedo. Deja levar por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Luego, desgasifica la masa presionándola suavemente, estira con las manos en forma de rectángulo y enrolla desde un extremo. Llévala a un molde para pan enmantecado y enharinado con la unión hacia abajo. Cubre y deja levar por 1 hora más.
- Si quieres pincelarlo, mezcla la manteca con la miel y calienta en el microondas por 30 segundos. Pinta la superficie con la mezcla y espolvorea copos de avena, presionando ligeramente.
- Para finalizar, precalienta el horno a 200 °C y, al colocar el pan de avena y miel, baja la temperatura a 180 °C. Hornea por 45 minutos o hasta que el pan esté dorado por fuera y al golpear la base suene hueco.
2. Receta de alfajores de miel caseros
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 100 g de azúcar morena
- 70 g de azúcar impalpable
- 1 cdta. de canela
- 1 clavo de olor molido (opcional)
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 cdta. de bicarbonato de sodio
- 100 cc. de miel
- 80 g de manteca
- 1 huevo
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Agua, c/n
Relleno:
- Dulce de leche, c/n
Procedimiento:
- Primero, en una procesadora, coloca la harina, el azúcar morena y el azúcar impalpable. Además, agrega sal, canela, clavo de olor y bicarbonato de sodio.
- A continuación, suma la manteca fría y procesa hasta formar un arenado. Añade el huevo, la esencia de vainilla y la miel.
- Vuelve a procesar hasta formar una masa y, si es necesario, incorpora un poco de agua. Refrigera la masa durante una hora.
- Pasado ese tiempo, estira la masa con un espesor de 4 milímetros y corta discos con un cortante redondo. Lleva las tapas de los alfajores a una placa enmantecada y hornea a 190°C durante 5 minutos.
- Una vez fríos, rellena los alfajores de miel con dulce de leche, entre dos tapas, y cubre con azúcar común.
3. Galletas de miel: la receta fácil y rápida
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 100 g de manteca
- 1 huevo
- 3 cdas. de azúcar
- 4 cdas. de miel
- 1 cdta. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Primero, en un bowl, mezcla la harina con el polvo de hornear y suma el huevo batido. A esa mezcla, agrega la manteca a temperatura ambiente, suma la miel y el azúcar. Integra bien y deja reposar por 10 minutos.
- A continuación, espolvorea un poco de harina en una mesa de trabajo y, con ayuda de un rodillo, extiende la masa. Debe tener un grosor de 2 centímetros, aproximadamente.
- Luego, con un molde cortante para galletas o la boca de un vaso, por ejemplo, corta las galletas de miel y dispónlas en una bandeja engrasada y enharinada.
- Precalienta el horno por 15 minutos a 175ºC y cocina las galletas durante 15 minutos. Los bordes deben verse ligeramente tostados. Retira del horno y deja enfriar.
4. Receta de la torta de miel de cumpleaños
Ingredientes:
- 550 g harina
- 120 g manteca
- 125 g azúcar
- 85 g miel
- 2 huevos
- 2 cdtas. polvo de hornear
Para el relleno:
- 800 g de crema de leche para batir
- 100 g de azúcar
Cobertura:
- 200 g de dulce de leche (opcional)
- Crocante de maní, c/n
Procedimiento:
- Primero, procede a realizar las galletas de miel para tu torta. Bate los huevos y el azúcar en un bowl grande. Luego agrega la miel y la manteca troceada y, sin remover, lleva el recipiente a baño María hasta que los ingredientes se derritan. Agrega el polvo de hornear y mezcla bien.
- Retira el bowl del fuego y agrega la harina tamizada. Mezcla y amasa hasta que quede una masa homogénea. Luego, cubre con papel film y deja reposar por media hora en la heladera.
- Mientras tanto, puedes preparar el relleno de la torta de miel. Para esto, coloca la crema de leche en un bowl junto con el azúcar y bate hasta montar. Reserva en la heladera.
- Divide la masa en 8-10 porciones y estira cada una de 2 milímetros de grosor. Marca el contorno del molde y hornea las masas a 180°C por 5 minutos.
- Para finalizar, procede a armar la torta de miel. Intercala una capa de galleta con otra de crema batida hasta usar todos los ingredientes. Cubre la tarta con más crema o con dulce de leche y esparce crocante de maní por toda la superficie. Deja reposar por 24 horas en la heladera para que la Medovic quede húmeda.