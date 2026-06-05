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Qué dijo Claudio Ulloa tras su emotivo regreso a Huracán Las Heras

El defensor Claudio Ulloa jugó su primer partido de este 2026 en Huracán Las Heras. Fue en el triunfo del Globo ante Juventud Unida en el estadio General San Martín

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Claudio Ulloa tuvo su estreno en Huracán Las Heras en este 2026.

Claudio Ulloa tuvo su estreno en Huracán Las Heras en este 2026.

Foto: Prensa Huracán Las Heras

El defensor Claudio Ulloa el pasado domingo sumó su primeros minutos en Huracán Las Heras en el estadio General San Martín ante Juventud Unida de San Luis, en la segunda parte del Torneo Federal A. El experimentado lateral izquierdo de 35 años, que tiene dos ascensos con el Globo, habló con Ovación y manifestó su alegría por el triunfo en el debut del entrenador Pablo Jofré.

Claudio Ulloa-Huracán Las Heras.----
Ulloa est&aacute; en plena acci&oacute;n. El lateral quiere mucho a Hurac&aacute;n Las Heras.

Ulloa está en plena acción. El lateral quiere mucho a Huracán Las Heras.

Claudio Ulloa se refirió a su retorno al primer equipo, donde ingresó en el segundo tiempo. "La verdad que sentí mucha emoción por la vuelta al estadio General San Martín tras un tiempo sin poder hacerlo. Es muy lindo escuchar a la gente, te motiva mucho, y lo extrañaba mucho, estoy feliz por volver a jugar y por el triunfo que sirvió para salir de la racha negativa", dijo.

Huracán las heras..
Ulloa est&aacute; feliz por volver al Globo.

Ulloa está feliz por volver al Globo.

Claudio Ulloa se siente muy identificado con Huracán Las Heras

Claudio Ulloa se siente muy identificado con el Globo y reconoció: "Soy hincha de Huracán Las Heras, siento mucho afecto por este club, mi familia es simpatizante de esta institución y es mi casa. Es algo muy lindo ponerse esta camiseta y salir a jugar, soy un agradecido de la gente que me da confianza".

Su cariño por los hinchas del Globo

Claudio Ulloa se refirió a lo que representan los simpatizantes. "Los hinchas hacen mucho esfuerzo para ir a la cancha y nosotros tratamos de darle alegría en los partidos. Voy a sumar desde el lugar que me toque ocupar, lo importante es que Huracán siga en la buena senda", agregó el lateral izquierdo, que ha tenido un gran recorrido en el fútbol.

Huracán Las Heras jugará este domingo desde las 15.30 ante Cipolletti de Río Negro, por la undécima fecha del Grupo C del Torneo Federal A.

La nota de Claudio Ulloa con Diario UNO

NOTA - Claudio Ulloa

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