"Mis viejos eran muy humildes, cuando arranqué en el club no tenían plata ni para llevarme a entrenar. Todos los días me venía a buscar el padre de mi amigo que se llama Jorge Contalba (mis técnicos eran Héctor Quevedo y Perea). Él me pasaba a buscar por mi casa o donde estuviera y me llevaba a jugar, por eso hoy en día le agradezco todo", le dijo a Ovación.

Luego contó por qué le dicen Baba: "Cuando era chico era baboso jaja. En cambio acá en México me llaman por el nombre y eso es bueno".

-¿Cómo surgió esta propuesta de ir a ese lugar?

-Me contacté con un amigo que estuvo acá y me propuso buscar un club, me gustó la idea y me vine.

-¿La falta de competencia en Mendoza hizo que te decidieras para irte?

-No, mi decisión se debió al tema económico, me vine para poder hacer una diferencia y poder darle lo mejor a mi familia.

-¿Es un poco atípico estar en ese lugar donde no jugás partidos o lo tomás como un crecimiento personal?

-No, yo acá me estoy preparando para cuando abra el mercado mexicano.

-¿Se han abierto posibilidades de jugar en algún club?

-Sí, hay chances, pero hasta el momento no hay nada seguro.

-¿Cómo está la pandemia en México? ¿Hay muchas restricciones?

-Acá la pandemia se respeta pero no tanto como en Mendoza.

-¿Cómo te fue en Gimnasia?

-En el Lobo jugué pero poco, no tuve tanta continuidad.

-¿Creés que Huracán puede subir a la Primera Nacional?

-Sí, puede subir, tiene mucho jugadores con experiencia y de gran nivel.

-¿Cómo se pasan las fiestas lejos de la familia?

-Son momentos muy duros, es mi primer año lejos de ellos, hay que ser fuerte, pero bueno, es todo un sacrificio que al final tendrá su recompensa.

-¿Te acordás del día en que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-El día no me acuerdo, pero sí recuerdo que cuando era chico me llevó un primo y empecé a jugar. Después me iba a buscar a mi casa el padre de un amigo que se llama Jorge y gracias a él estoy en el fútbol.

-¿Se juega muy distinto al fútbol argentino?

-Sí, el fútbol mexicano es distinto, me gusta más el estilo argentino.

-¿El fútbol es una manera de escapar para muchos pibes de las malas cosas de la vida?

-Es así. Yo gracias a Dios tomé el camino correcto, me tocó ver, compartir y estar con jugadores que no siguieron su carrera por vicios, algunos tomaron mis pequeños consejos y otros no. Siempre estuve convencido de lo que podía jugar y dar dentro de un campo de juego. Acá estoy de pie todavía y me siento muy contento.

-¿Cómo te llevás con Nicolás Ali y Lautaro Suraci y qué hacen en los tiempos libres?

-Con ellos compartí planteles y soy muy buenas personas, la verdad que la llevamos muy bien acá en México, somos como hermanos jaja.

En el tiempo libre tratamos de compartir y conocer, estamos todo el tiempo juntos y ahora se sumó Walter Poblete, que llegó hace unos días.

Datos del defensor

Claudio Rodrigo Ulloa nació el 19 de julio de 1990. Se crió en Las Heras.

Se inició en Huracán Las Heras, donde hizo las divisiones inferiores y llegó al primer equipo (ascendió en el 2011 y 2014 al Federal B). En el año 2007 debutó en el equipo de la Liga Mendocina con Sergio Scivoletto como DT.

En el 2015 pasó a Gimnasia y Esgrima y en el 2016 volvió al Globo. Este año se fue a México.

Su familia está integrada por su papá, Omar (55); su mamá, Norma (52); y por sus hermanos Rocío (24), Milagros (21) y Leonardo (33).

"Siempre fui volante y hace como unos seis años Aldo Bolado en el ascenso del Globo al Federal B (en el 2014) me hacía jugar de lateral, pero atacaba más de lo que defendía", contó.

