La cruda confesión de Panichelli al quedarse sin Mundial: cómo vivió el momento donde se lesionó

La confesión de Panichelli en el momento que se lesionó

"Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto", le dijo al programa Paren la Mano.

"Yo ya tuve la experiencia de la otra pierna, y sabés todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás", añadió el ex River.

El delantero luego se refirió a lo que sintió fdespués que le dieron el diagnóstico de su grave lesión al decir: "Te tenés que ir a sacar sangre, del prequirúrgico, de tener que entrar, salir… Te cae todo eso junto y eso es lo duro".

Panichelli Panichelli venía de brillar en el fútbol francés.

Panichelli perdió una gran chance en su carrera

Panichelli perdió una gran chance en su carrera, ya que había sido citado por el DT albicesleste, Lionel Scaloni, para integrar el plantel argentino en una gira que podía afirmarlo en el elenco nacional. Esa convocatoria se produjo en un momento de crecimiento en Europa, después de su debut en la primera división del fútbol español en 2023 y de un gran rendimiento en la Ligue 1.

Panichelli tuvo otro mal momento, ya que estuvo 230 días inactivo después de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida en julio de 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés.