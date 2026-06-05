La cruda confesión de Panichelli al quedarse sin Mundial: cómo vivió el momento donde se lesionó

Joaquín Panichelli vivió un calvario. El delantero del Racing de Estrasburgo contó qué le pasó por la cabeza cuando se lesionó en una práctica de la Selección argentina y se quedó sin Mundial.
El delantero del Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli contó cómo vivió el momento donde se lesionó en una práctica de la Selección argentina y se quedó sin Mundial
Joaquín Panichelli vivió un calvario. El delantero del Racing de Estrasburgo contó qué le pasó por la cabeza cuando se lesionó en una práctica de la Selección argentina y se quedó sin Mundial.
Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la preparación para el amistoso ante Mauritania, una lesión que no solo lo obligó a operarse sino que también le quitó la chance de disputar su primera Copa del Mundo.
"Fue antes del partido con Mauritania en una jugada sencilla. Después, en los primeros días, hacía el duelo y me preguntaba por qué me había pasado esto", le dijo al programa Paren la Mano.
"Yo ya tuve la experiencia de la otra pierna, y sabés todo lo que viene: el quirófano, estar un mes con las muletas y demás", añadió el ex River.
El delantero luego se refirió a lo que sintió fdespués que le dieron el diagnóstico de su grave lesión al decir: "Te tenés que ir a sacar sangre, del prequirúrgico, de tener que entrar, salir… Te cae todo eso junto y eso es lo duro".
Panichelli perdió una gran chance en su carrera, ya que había sido citado por el DT albicesleste, Lionel Scaloni, para integrar el plantel argentino en una gira que podía afirmarlo en el elenco nacional. Esa convocatoria se produjo en un momento de crecimiento en Europa, después de su debut en la primera división del fútbol español en 2023 y de un gran rendimiento en la Ligue 1.
Panichelli tuvo otro mal momento, ya que estuvo 230 días inactivo después de la operación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida en julio de 2023 cuando jugaba en el Deportivo Alavés.