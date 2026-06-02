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Mundial 2026

El primer equipo de la Selección argentina que paró Lionel Scaloni en vistas del debut en el Mundial 2026

Lionel Scaloni va delineando el probable equipo titular de la Selección argentina en vistas del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Enzo Fernández será uno de los titulares.

Enzo Fernández será uno de los titulares.

Aunque aún hay algunos jugadores que no se entrenaron a la par del resto de sus compañeros, Lionel Scaloni va delineando el probable equipo titular de la Selección argentina en vistas de los amistosos ante Honduras e Islandia, pero sobre todo del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia.

Aunque se trato de una primera práctica tras la llegada a Kansas, el DT campeón del mundo dispuso un once con Gerónimo Rulli, Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

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Lionel Scaloni y Walter Samuel definen el equipo para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni y Walter Samuel definen el equipo para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Aunque puede tomarse como un indicio para lo que será el amistoso de este sábado ante Honduras, la estructura del equipo bien puede ser tenida en cuenta para el debut, con la incorporación de algunos titulares indiscutidos que están recuperándose se lesiones.

Se supone que Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero y por supuesto Lionel Messi tendrán su lugar en el once inicial, pero mientras espera que se pongan en condiciones el DT dispuso un equipo con el mediocampo histórico, dos extremos y Lautaro como delantero.

Leandro Paredes, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Nicolás González y Gonzalo Montiel son otros cuya evolución física está en permanente observación del cuerpo técnico.

La agenda de la Selección argentina antes del Mundial 2026

Tras completar la semana de entrenamientos en Kansas, el viernes 5 de junio la delegación de la Selección argentina viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a Honduras en College Station, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Auburn, Alabama.

Luego de esos dos partidos preparatorios, el seleccionado nacional regresará a Kansas para continuar con los entrenamientos hasta el debut mundialista, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

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