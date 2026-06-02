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Preocupación por el campeón del mundo

Dibu Martínez no entrena al 100% a 14 días del debut: Sergio Goycochea explicó en qué consiste la lesión

Sergio Goycochea analizó la lesión de Dibu Martínez y la comparó con las que atravesaron otros integrantes de la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Sergio Goycochea trajo tranquilidad sobre la lesión de Dibu Martínez.

Sergio Goycochea trajo tranquilidad sobre la lesión de Dibu Martínez.

Dibu Martínez tiene en vilo a Lionel Scaloni porque en el calentamiento del partido entre Aston Villa y SC Friburgo por la final de la UEFA Europa League sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha lo que lo trae a maltraer y que no permite que se entrene al 100 %.

De no haberse encontrado tan próximo al Mundial el arquero habría sido operado; sin embargo, prefirió no hacerlo para estar en la cita máxima y con la esperanza de recuperarse lo más rápido posible para ser el arquero titular de laSelección argentina, decisión que apoyó Sergio Goycochea.

Dibu Martínez
De igual manera Dibu Martínez disputó los 90 minutos en la final de la Europa League.

De igual manera Dibu Martínez disputó los 90 minutos en la final de la Europa League.

Dibu Martínez no entrena al 100% a 14 días del Mundial

Así lo reveló el arquero campeón del mundo en una publicación realizada en sus redes sociales. Allí subió dos fotos entrenando con el combinado nacional en Estados Unidos con dos particularidades: no utiliza guantes y presenta una venda en su mano derecha.

Las imágenes están acompañadas con el texto: "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país"; de esta manera reveló que está entrenando de manera diferenciada mientras que Gastón Edul, periodista de TyC Sports, confirmó que no jugará en los partidos amistosos contra Honduras e Islandia.

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Además, reveló que lo aconsejable era operar, pero el arquero prefirió hacerlo después de la cita mundialista ya que si se intervenía quirúrgicamente no iba a poder estar entre los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni.

Dibu Martínez (3)
Dibu Martínez no jugará los amistosos, pero piensa en el debut frente a Argelia.

Dibu Martínez no jugará los amistosos, pero piensa en el debut frente a Argelia.

Sergio Goycochea habló de la lesión del Dibu Martínez

Goyco le bajó importancia a la lesión de Dibu Martínez explicando: "Una vez que se cura la fractura, luego no te lleva al riesgo de una recaída. A mí me preocupan más las lesiones musculares. A mí me preocupa más una recarga en el aductor".

Ante al entrenamiento diferenciado que está llevando adelante el arquero de la Selección argentina, manifestó: "No creo que sea un factor determinante. No me preocupa tanto la lesión del Dibu. Él tiene una fortaleza psicológica por encima de la media".

Dibu Martínez se perderá los amistosos del combinado nacional:

  • vs. Honduras: sábado 6 desde las 21 en el Kyle Field de Texas.
  • vs. Islandia: martes 9 desde las 22 en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

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