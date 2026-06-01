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Rumbo al Mundial

Bajo un intenso calor, la Selección argentina practicó por primera vez en Estados Unidos de cara al Mundial

La Selección argentina se entrenó por primera vez este lunes en Kansas, Estados Unidos, de cara al inicio del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Rodrigo De Paul y Lionel Messi participaron del primer entrenamiento de la Selección argentina.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi participaron del primer entrenamiento de la Selección argentina.

La Selección argentina campeona del mundo se entrenó por primera vez este lunes en Kansas, Estados Unidos bajo un intenso calor, de cara al inicio del Mundial 2026. El equipo albiceleste se medirá con Honduras e Islandia, el sábado 6 y el martes 9 antes del debut en el torneo ecuménico, que será ante Argelia el lunes 22 de junio a las 22 (hora de nuestro país).

La Selección argentina practicó cerca de las 18 (hora local, las 20 de Argentina) en el Compass Minerals National Performance Center, que suele ser utilizado por el Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS).

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Julián Álvarez se recupera de una lesión.

Julián Álvarez se recupera de una lesión.

Cómo están los lesionados de la Selección argentina

El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, tuvo varias bajas por lesión, aunque contó con los jugadores que se sumaron para los duelos preparatorios.

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Lionel Messi realizó un entrenamiento liviano por precaución, debido a que tiene una contractura muscular.

El DT albiceleste llevó a algunos jugadores debido a la cantidad de futbolistas con problemas. Ellos son Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Nicolás Domínguez, Matías Soulé, Agustín Giay, Máximo Perrone y Emiliano Buendía.

El último de los lesionados es el volante Leandro Paredes, quien tiene un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha en la eliminación de Boca frente a Universidad Católica. No se sabe si llegará al primer partido del Mundial.

Además Dibu Martínez es otro de los jugadores con dolencia. El arquero de Aston Villa sufrió una fractura en uno de sus dedos de la mano izquierda en la previa a la final de la Europa League y arribó a Kansas con un vendaje en la zona.

En tanto, Nicolás González tiene un desgarro originado a fines de abril, durante un entrenamiento de Atlético de Madrid, y otros jugadores con problemas son Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos desgarrados.

Por su lado, Nico Paz arrastra una molestia en la rodilla izquierda, después de un fuerte golpe sufrido en un duelo ante Hellas Verona, mientras que Cristian Cuti Romero comienza lentamente a ingresar en la recta final de su recuperación.

Julián Álvarez tiene un esguince en el tobillo izquierdo -la lesión se originó a fines de abril, en la semifinal de ida de la Champions League ante Arsenal- y llegaría en óptimas condiciones.

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