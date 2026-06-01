Juan Martín Hernández, leyenda de Los Pumas, se suma a la estructura de los seleccionados nacionales

Su trabajo estará enfocado en la construcción de un sistema integral de enseñanza que contribuya al desarrollo de jugadores y entrenadores en todos los niveles del sistema UAR.

Hernández manifestó: “Es una gran iniciativa de la Unión Argentina de Rugby desarrollar una metodología de enseñanza y un protocolo para el juego con el pie a nivel Nacional. Para mí es un orgullo y un honor formar parte de este proyecto y acompañar el inicio de un proceso que busca contribuir al desarrollo de nuestros jugadores y del rugby argentino”.

La incorporación de Hernández forma parte del proceso continuo de evolución y profesionalización que impulsa la UAR, con el objetivo de seguir fortaleciendo herramientas, metodologías y recursos para el crecimiento del rugby argentino en todo el país.

Juan Martín Hernández, una leyenda de Los Pumas

Juan Martín Hernández tiene 43 años y es uno de los ex jugadores de Los Pumas que forma parte del Salón de la Fama de World Rugby.

Aunque se destacó como apertura, el rugbier formado en Deportiva Francesa jugó también de centro y full back completando 74 partidos internacionales (176 puntos) entre 2003 y 2017, incluyendo 3 mundiales.