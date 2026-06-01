Confirmaron la velada de boxeo profesional Cuna de Campeones 7 en el Poliguay

Cartelera de lujo para el Cuna de Campeones 7

El campeón Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- de peso semicompleto, Abraham Buonarrigo volverá a ser más local que nunca en el Poliguay (nació a pocas cuadras en el barrio Lihué), con rival a confirmar. El noqueador buscará estirar su porcentaje de KO del 81,5% en un récord de 16 ganadas (13 por KO), 5 derrotas y ningún empate.

La campeona argentina y Fedelatin AMB superpluma, la Chinita Brisa Alfonzo (9-1-1,1 KO), será la doble fondista de la jornada, también con rival no confirmado.

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Además de la promesa de nocáut del Turco Buonarrigo, se suma en el semifondo el pupilo de Pablo Chacón, oriundo de Bell Ville, Córdoba; Edilberto King Kong Fernández (6-1-0, 4 KO), que por primera vez combatirá en Mendoza, tras buenos pasos en Buenos Aires, en veladas televisadas. El único que tiene rival confirmado es este pleito, y será el bonaerense Juan Alberto Peligro Figueroa.

También están programados los pupilos noqueadores de Matías Lucero, de Club Villa Seca, La Bestia Juan Carlos Damián Castro (4-0-1, 3 KO) y Ángel David Monti (1-0-0, 1 KO), que hará su segunda presentación.

Quien también tendrá su segundo compromiso rentado y abrirá la programación rentada, será la hija del Chispita Javier Chacón, Dana Mailén Chacón (1-0-0, 1 KO).

boxeo-villa seca-marita bermúdez (1) Marita Bermúdez posa con el cuadro que le entregó el anfitrión Matías Lucero. Los acompañan Pablo Chacón y el flamante presidente de la Federación Mendocina de Box, Oscar Gualpa.

Homenaje a don Paco Bermúdez en Villa Seca

El pasado viernes (26/5) el Club Villa Seca, de Maipú, fue sede de una gran festival de boxeo amateur, fiscalizado por la Federación Mendocina de Box, donde se le rindió homenaje al recordado entrenador Francisco Paco Bermúdez, creador del gimnasio Julio Mocoroa, en la Cuarta Sección de Capital, inaugurado el 15 de febrero de 1944. En este recinto se pulió y lanzo al mundo el más puro estilo del boxeo mendocino, y que consagró a campeones mundiales como Nicolino Locche, Gustavo Ballas y Pablo Chacón.

Estuvo presente para este homenaje la hija de don Paco, Marita Bermúdez, que recibió de manos del entrenador anfitrión Matías Lucero una placa recordatoria.