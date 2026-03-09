Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Cuestión de ADN: la hija de Javier Chacón debutó en el boxeo profesional y con un KO1 en la FAB

La mendocina Dana Mailén Chacón tuvo un debut soñado en el boxeo profesional. Le ganó por KOT1 a Brisa Daiana Aguirre en el estadio de la FAB y para la TV

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La familia contenta. Javier Chacón se saluda con su hija Dana, tras el debut auspicioso en el boxeo profesional, noqueando en la FAB.

Foto: Gentileza TyC Sports/BDP

El boxeo profesional de Mendoza tiene chapa de exitoso desde sus inicios -fue pionero en el país- y el apellido Chacón está escrito con letras de oro en su historia. Tras los éxitos de Pablo, luego de Javier, llegó la segunda generación, con Luciano, y ahora se sumó Dana Mailén.

El Relámpago Julio Pablo fue medallista en los Juegos Olímpicos del 1996 -ultimo argentino en lograrlo-, luego campeón mundial pluma OMB. Su hermano menor, Javier Chacón fue campeón argentino y sudamericano supergallo; y challenger mundialista. Este sábado le llegó el turno de debutar como rentada a la hija del Chispita, Dana Mailén, de 21 años; y lo hizo a puro KO.

En pelea complementaria del festival alusivo al Día de la Mujer, realizado en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- Dana Chacón (48.800 Kg) enfrentó a cuatro rounds, peso minimosca, a la santafesina Brisa Aguirre (47.400).

Una victoria rápida para romper el hielo del debut en el boxeo profesional

Apenas iban dos minutos del primer round del combate, cuando una zurda cruzada de Chacón mandó a la lona a Aguirre. Tras la cuenta de ocho la santafesina pareció recuperada, anticipó un par de buenas manos cuando Dana salió a rematar la faena. Menos de 30 segundo antes de la campana, un derechazo dejó sentida a Brisa, que se amarró a la mendocina, y el árbitro Rubén Figueroa decidió decretar el "no va más" y sentenciar el nocaut técnico en el primer asalto.

El orgullo de Javier Chacón por el debut triunfal de Dana

"Estoy muy orgulloso y contento con el triunfo de mi hija. Trabajamos bien, laburamos los dos, hicimos una buena preparación tanto en lo físico como en lo boxístico. Hizo unos buenos guanteos en mi gimnasio (calle Vicente Martino, de Las Heras), tuvo como sparring a Luciano (Chacón, primo), y también guanteó en el gimnasio de mi hermano Pablo. Si bien no llegó al 100% como queríamos, llegó al 80% y pudo hacer un buen debut", explicó Javier Chacón sobre la pelea de Dana y la preparación.

Para la TV. Dana Chac&oacute;n va rumbo al ring del estadio de la FAB, en Castro Barros 72, CABA.

Para la TV. Dana Chacón va rumbo al ring del estadio de la FAB, en Castro Barros 72, CABA.

"Anduvo muy bien, se nota que tiene la mano pesada, y en el profesionalismo es cuando se ven esas cosas. Esta pelea estuvo programada para hace 15 días, pero su rival se pasó de peso y se postergó. Todo fue para mejor, ya que pudo llegar bien entrenada", agregó Chispita Chacón.

Dana no pudo con su timidez y prefirió no hablar sobre esta primera experiencia rentada -tiene una prolífica carrera como amateur y representó a Mendoza en Campeonatos Nacionales-,. Pero Javier confesó que "estuvo nerviosa un rato antes de la pelea, pero luego se le pasó y subió tranquila. ¡Yo sí que estaba nervioso!", destacó el lasherino para cerrar.

El 20 de marzo habrá boxeo amateur en Las Heras

El próximo viernes 20 de marzo el Gimnasio de Pablo Chacón y la Municipalidad de Las Heras han organizado un extenso festival de boxeo amateur en el Club Social Zapata, de calle San Martín al 1957.

Con la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, se han programado 15 combates, además de las exhibiciones del programa BISC (Boxeo Sin Contacto) para menores de 14 años.

