Cuestión de ADN: la hija de Javier Chacón debutó en el boxeo profesional y con un KO1 en la FAB

boxeo-fab-dana chacon-javier chacon Foto: Gentileza TyC Sports/BDP

Una victoria rápida para romper el hielo del debut en el boxeo profesional

Apenas iban dos minutos del primer round del combate, cuando una zurda cruzada de Chacón mandó a la lona a Aguirre. Tras la cuenta de ocho la santafesina pareció recuperada, anticipó un par de buenas manos cuando Dana salió a rematar la faena. Menos de 30 segundo antes de la campana, un derechazo dejó sentida a Brisa, que se amarró a la mendocina, y el árbitro Rubén Figueroa decidió decretar el "no va más" y sentenciar el nocaut técnico en el primer asalto.

Embed

El orgullo de Javier Chacón por el debut triunfal de Dana

"Estoy muy orgulloso y contento con el triunfo de mi hija. Trabajamos bien, laburamos los dos, hicimos una buena preparación tanto en lo físico como en lo boxístico. Hizo unos buenos guanteos en mi gimnasio (calle Vicente Martino, de Las Heras), tuvo como sparring a Luciano (Chacón, primo), y también guanteó en el gimnasio de mi hermano Pablo. Si bien no llegó al 100% como queríamos, llegó al 80% y pudo hacer un buen debut", explicó Javier Chacón sobre la pelea de Dana y la preparación.

boxeo-fab-dana chacon-javier chacon-entrada Para la TV. Dana Chacón va rumbo al ring del estadio de la FAB, en Castro Barros 72, CABA. Foto: Gentileza TyC Sports/BDP

"Anduvo muy bien, se nota que tiene la mano pesada, y en el profesionalismo es cuando se ven esas cosas. Esta pelea estuvo programada para hace 15 días, pero su rival se pasó de peso y se postergó. Todo fue para mejor, ya que pudo llegar bien entrenada", agregó Chispita Chacón.

Dana no pudo con su timidez y prefirió no hablar sobre esta primera experiencia rentada -tiene una prolífica carrera como amateur y representó a Mendoza en Campeonatos Nacionales-,. Pero Javier confesó que "estuvo nerviosa un rato antes de la pelea, pero luego se le pasó y subió tranquila. ¡Yo sí que estaba nervioso!", destacó el lasherino para cerrar.

boxeo-festival amateur-club zapata-las heras (1)

El 20 de marzo habrá boxeo amateur en Las Heras

El próximo viernes 20 de marzo el Gimnasio de Pablo Chacón y la Municipalidad de Las Heras han organizado un extenso festival de boxeo amateur en el Club Social Zapata, de calle San Martín al 1957.

Con la fiscalización de la Federación Mendocina de Box, se han programado 15 combates, además de las exhibiciones del programa BISC (Boxeo Sin Contacto) para menores de 14 años.