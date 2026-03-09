Inicio Sociedad Vendimia 2026
La recaudación total de la Vendimia Solidaria fue de U$S1.130.358

La lluvia obligó a suspender el encuentro en San Isidro, pero la edición 22 de Vendimia Solidaria logró una recaudación histórica de U$S1.130.358

Daniel Vila y Pamela David anunciaron la recaudación total de la Vendimia Solidaria.

La mañana del domingo amaneció con el cielo cargado sobre la precordillera mendocina y terminó por alterar uno de los rituales más consolidados de la agenda vendimial. La edición número 22 de la Vendimia Solidaria, prevista en el puesto San Isidro, debió suspenderse debido a las fuertes precipitaciones que cayeron en la zona.

A pesar del cambio abrupto de escenario, la Fundación Grupo América confirmó que la iniciativa alcanzó una recaudación de U$S1.130.358 (unos 1.909 millones de pesos), cifra que los organizadores calificaron como "histórica" para el encuentro benéfico que acompaña cada año la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Solidaridad a pesar de los desafíos

La decisión de suspender la reunión se tomó cuando los preparativos estaban en pleno desarrollo. Las lluvias obligaron a desmontar las mesas y estructuras que ya se habían dispuesto para recibir a los cientos de invitados de la Vendimia Solidaria.

Vendimia solidaria
El agua, protagonista inesperada de la Vendimia Solidaria 2026. Sin embargo, la lluvia no impidió que la recaudación superara el millón de dólares.

De hecho, en la noche del sábado se había realizado sin inconvenientes el sunset de la previa, que contó con figuras del mundo empresarial y el espectáculo.

Pero el domingo el paisaje del piedemonte, que en otras ediciones ha sido marco de brindis y encuentros, quedó atravesado por la urgencia logística de proteger equipos y reorganizar la jornada.

Vendimia Solidaria: el destino de una recaudación que crece

Más allá de la interrupción del encuentro social, la esencia de la Vendimia Solidaria volvió a imponerse sobre las circunstancias climáticas. Desde su creación, la iniciativa se ha consolidado como una de las acciones filantrópicas más visibles de la agenda vendimial.

Cada edición canaliza aportes de empresas, instituciones y particulares hacia proyectos sociales impulsados por la Fundación Grupo América. Los fondos recaudados en esta edición -que superaron las expectativas de los organizadores- serán destinados a programas solidarios y acciones comunitarias que la fundación desarrolla en la provincia.

En ese sentido, la jornada volvió a poner en primer plano una característica distintiva de la celebración mendocina: la capacidad de la Vendimia para trascender lo festivo y convertirse también en una plataforma de compromiso social.

Vendimia Solidaria: empresas y comunidad en torno a la fiesta mayor

En esta edición participaron más de setenta empresas de distintos sectores productivos y de servicios, un dato que confirma el lugar que la iniciativa ha ganado dentro del calendario institucional de la provincia.

Bancos, compañías industriales, medios de comunicación, instituciones educativas y emprendimientos locales formaron parte del entramado que sostiene la propuesta solidaria.

Muchas de estas firmas acompañan la Vendimia Solidaria desde hace años y otras se han sumado recientemente, ampliando el alcance de una convocatoria que crece en paralelo con la visibilidad nacional de la Fiesta de la Vendimia.

La presencia del sector privado, combinada con la participación de municipios, entidades académicas y organizaciones profesionales, refleja una articulación poco frecuente entre actores de distintos ámbitos. Y el encuentro, que tradicionalmente funciona como antesala distendida de los actos centrales de Vendimia, suele ser también un espacio de intercambio entre dirigentes y referentes de la vida pública local y nacional.

Daniel Vila y Alfredo Berti
Daniel Vila y Alfredo Berti en la Vendimia Solidaria.

Aun cuando la lluvia obligó a suspender la reunión presencial, la respuesta de quienes colaboran con la iniciativa volvió a evidenciar el peso simbólico que la propuesta ha adquirido dentro de la semana vendimial.

En un contexto marcado por la agenda festiva de la provincia, Vendimia Solidaria reafirmó así su doble identidad: por un lado, como punto de encuentro de la dirigencia política, empresarial y cultural. Por otro, como recordatorio de que la celebración más emblemática de Mendoza también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el tejido social.

La suspensión del almuerzo quedará probablemente como una anécdota dentro de la historia del evento. Lo que permanece es el espíritu que lo sostiene desde su origen. La idea de que la Vendimia, además de celebrar el trabajo de la tierra y la identidad de la provincia, puede también movilizar gestos concretos de ayuda.

Colaboraron en esta Vendimia Solidaria (en orden alfabético):

  1. Academia Amelie
  2. Acotur
  3. ADCAP SECURITIES ARGENTINA
  4. AG Servicios SRL
  5. America TV
  6. Argo Works
  7. Banco Macro
  8. Telinfor S.A.
  9. Bolsa de Comercio
  10. Compacto
  11. Programa GH
  12. Credicoop
  13. Dalvian SA
  14. Drogueria del Sol
  15. Edelcosedelcos
  16. Edemsa
  17. Edenor
  18. El Cronista
  19. Electro Constructora
  20. Electromecánica Brenta S.A. - MARCELO MIRON
  21. EMSETEC SRL
  22. Femenia
  23. Fenix Salud
  24. Fiochi Roberto
  25. Fohama Electromecánica SRL
  26. Fundación Universitas
  27. Globalfan
  28. Global Valores
  29. GPS - GROUP OF PRIVATE SECURITY
  30. Grupo Cooperativa
  31. Hyatt
  32. Hiperceramico
  33. Independiente Rivadavia
  34. Inland Transportes SA
  35. Integra capital
  36. MARSH
  37. Mc Donalds
  38. MDA Consultora
  39. Mediahub
  40. MEKA
  41. Mendoza Norte
  42. Municipalidad de Capital
  43. Municipalidad de Godoy Cruz
  44. Municipalidad de Guaymallén
  45. Municipalidad de Las Heras
  46. Municipalidad de Lavalle
  47. Municipalidad de Lujan de Cuyo
  48. Municipalidad de Maipú
  49. Municipalidad de San rafael
  50. Municipalidad Junín
  51. New San
  52. Norbridge School
  53. Pamar
  54. Puesto del Indio
  55. Punto Viajes
  56. PWC
  57. PYP BARBIERI CONSTRUCCIONES
  58. Quilmes - Corona
  59. Rossel Boher
  60. Rowing
  61. SADE
  62. Sancor Seguros
  63. SELFIX S.R.L.
  64. Tadeo Czerweny SA,
  65. TELEFE
  66. Trafomen
  67. Transbox SRL
  68. Universidad de Congreso
  69. Universo Vigil
  70. Uroclinica
  71. Vasile y CIA
  72. Vaypol
  73. Yacopini Motors
  74. Marta Buchana

