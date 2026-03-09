Así se creó el espectáculo con 500 drones que brillaron en la Vendimia 2026

Buchholz es creativo del artista Hernán Cattáneo, que trajo este show de drones a Mendoza por primera vez en 2025 con una puesta en escena en Potrerillos.

vendimia drones show fiesta La figura de Delia Larrive Escudero, primera Reina de la Vendimia, elegida en 1936, fue representada por drones en la Vendimia 2026.

El detrás de escena del show de 500 drones en la Vendimia 2026

Hace tres meses, explicó Buchholz, comenzaron los preparativos de desarrollo y creatividad para que este domingo y nuevamente el miércoles los 500 drones salieran a escena maravillando no sólo al público que acudió al Acto Central de la Vendimia 2026 sino a los habitantes del Gran Mendoza que pudieron verlo desde sus casas.

"No es poner los drones en el piso y largarlos", advirtió Buchholz, "sino que el trabajo implicó mucho desarrollo tecnológico en Argentina y Dubai -donde la empresa tiene casa matriz- y el relevamiento del lugar físico donde se desarrolló el show y la gestión de seguros y de controles y permisos para volar el espacio aéreo para respetar las normativas de seguridad".

Diego Gareca, subsecretario de Cultura, confirmó este lunes que los 500 drones volverán al cielo mendocino el miércoles, al cierre de la reiteración del show que dirige Pablo Perri.

Vendimia 2026 - Acto Central - Drones 08 La Vendimia 2026 celebró 90 años de la Fiesta mayor de Mendoza con 500 drones en el cielo. Nicolás Rios

Más de veinte personas en Mendoza y cinco en el exterior trabajaron en diversas etapas: lo artístico -qué se iba a representar a 300 metros de altura- y lo técnico.

Los 500 drones despegaron desde el cerro El Llorón y para eso se tuvo en cuenta la geografía del lugar de lanzamiento para que la señal fuera clara y efectiva, "teniendo en cuenta que, a veces, se ve afectada por los cerros".

- ¿Cómo hicieron para coordinar el despliegue de los 500 drones?

- Con software y hardware y el trabajo de diseñadores y programadores en Dubai a cargo de la animación y programación. Luego se hicieron ajustes pertinentes en pos de la tridimensionalidad de las figuras. Las copas de vino, por ejemplo, fueron dos medias copas con volumen; el perfil de la primera reina de la Vendimia se logró a través de una imagen provista por el cliente (Cultura de Mendoza) y se trabajó hasta en los mínimos detalles: los colores de los labios nos llevaron un par de retoques y pruebas hasta que quedó la versión final.

- La lluvia y el viento ¿complican este tipo de puestas en escena?

- Cuando hay vientos y lluvias suaves no, pero cuando el fenómeno meteorológico es más grave realmente complican.