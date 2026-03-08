Inicio Sociedad Vendimia
Tiempo de celebración

El show de drones que sorprendió al final de la Vendimia y dejó una postal única sobre el cielo mendocino

Los dispositivos formaron el logo de la 90° Vendimia, viñateros, uvas y flores con el Gran Mendoza de fondo

Redacción de UNO
Espectáculo de drones en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Cristian Lozano

Cuando las luces del Teatro Frank Romero Day se apagaron y el público creyó que todo había terminado, los directores del Acto Central sorprendieron con un despliegue de drones que dejó una postal única en el cielo mendocino.

Los dispositivos comenzaron formando el logo de "90 Vendimia 2026" y luego pasaron a representar a los viñateros, los hacedores fundamentales de la fiesta.

Con las luces del Gran Mendoza de fondo, el show continuó con uvas, flores, la cara del General José de San Martín, la Virgen María y la figura de una mujer en una secuencia sincronizada que le dio un plus a la hermosa -como de costumbre- noche vendimial.

Vendimia 2026 - Acto Central - Drones 00
La figura del General José de San Martín.

vendimia drones show fiesta
Así se vio desde la transmisión de Canal 7.

Más imágenes del show de drones en la Fiesta de la Vendimia 2026

Vendimia 2026 - Acto Central - Drones 01
fiesta de la vendimia show drones

