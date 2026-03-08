El show de drones que sorprendió al final de la Vendimia y dejó una postal única sobre el cielo mendocino

Los dispositivos comenzaron formando el logo de "90 Vendimia 2026" y luego pasaron a representar a los viñateros, los hacedores fundamentales de la fiesta.

Con las luces del Gran Mendoza de fondo, el show continuó con uvas, flores, la cara del General José de San Martín, la Virgen María y la figura de una mujer en una secuencia sincronizada que le dio un plus a la hermosa -como de costumbre- noche vendimial.