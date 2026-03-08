Telekino: resultados del sorteo 2418 del domingo 08 de marzo

13 aciertos 764 ganadores ($38.925 c/u)

12 aciertos 8.092 ganadores ($12.603 c/u)

Telekino (6) Cada cartón de Telekino le brinda a los jugadores 3 chances de ganar. Foto: Cristian Lozano

REKINO: resultados del domingo 22 de febrero

En la parte inferior del cartón de TELEKINO aparecen otros 15 números, los cuales se sortean después del TELEKINO.

El REKINO reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran todas las coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Números ganadores de REKINO:

02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25

1 GANADOR. Se lleva $3.648.988

Premios con el número de cartón

Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $2.000.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:

806.166 Bs As

791.141 Bs As

417.881 San Juan

161.985 CABA

323.818 La Rioja

Telekino (2) Telekino se sortea todos los días domingos. Foto: Cristian Lozano

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.000 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).

Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

*El sorteo de Telekino se realiza todos los domingos a las 16:30hs por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires.