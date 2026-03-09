Qué dice el color de tus ojos sobre tu salud, según la psicología

Azules, verdes o marrones, el color de los ojos está determinado por la cantidad de melanina en el iris. Sin embargo, investigaciones citadas por el portal Psicología y Mente indican que este rasgo también podría estar vinculado a aspectos como la tolerancia al dolor, la sensibilidad a la luz o la predisposición a algunas enfermedades.
El color del iris no solo define un rasgo físico, sino qué, para la psicología también podría estar relacionado con ciertas características de la salud
El color de los ojos está determinado principalmente por la genética y la cantidad de melanina presente en el iris. Las personas con ojos más oscuros tienen mayor concentración de este pigmento, mientras que quienes poseen ojos claros presentan niveles menores.
Esta diferencia en la pigmentación no solo influye en la apariencia física, sino que también podría afectar algunos procesos biológicos del organismo, lo que explica por qué el color del iris puede relacionarse con determinados aspectos de la salud.
Uno de los aspectos más estudiados en este caso, es la sensibilidad a la luz. Las personas con ojos claros como azules o verdes suelen ser más sensibles a la radiación solar debido a que poseen menor cantidad de melanina en el iris. Este pigmento actúa como una protección natural frente a los rayos ultravioleta.
Por este motivo, quienes tienen ojos claros pueden experimentar mayor molestia ante la luz intensa y suelen necesitar protección adicional, como el uso de gafas de sol. La menor cantidad de pigmento también puede influir en el riesgo de desarrollar ciertas afecciones oculares.
Algunas investigaciones sugieren que las personas con ojos claros podrían tener mayor predisposición a problemas relacionados con la exposición al sol, como el melanoma ocular, un tipo poco frecuente de cáncer que afecta a los tejidos del ojo.
Otro aspecto curioso que se ha investigado es la relación entre el color de los ojos y la tolerancia al dolor. Por ejemplo, quienes tienen ojos claros podrían presentar una mayor tolerancia al dolor físico en comparación con quienes tienen ojos oscuros.
El blog de Piscología y Mente, lo ejemplifica afirmando que las mujeres con ojos verdes o azules (tonalidades “claras”) mostraban una menor experiencia de dolor durante el parto en comparación a otras mujeres de ojos oscuros. Además, también sufren menos trastornos como ansiedad o depresión.
Otro aspecto a considerar, es que los individuos de ojos claros son más propensos a abusar de las bebidas alcohólicas respecto a las personas con ojos oscuros porque son capaces de tolerar mayores cantidades de alcohol.
Aunque la razón exacta aún no está completamente clara, los científicos creen que podría estar vinculada a diferencias genéticas asociadas a la producción de melanina.
Aunque el color de los ojos no determina la salud de una persona, los estudios muestran que puede estar asociado a ciertas predisposiciones biológicas.