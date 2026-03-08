Plomería en casa: cómo destapar un inodoro en minutos usando 2 ingredientes

Cuando las cosas de la casa se empiezan a romper o ensuciar con mayor frecuencia, no hay que desesperar. Siempre existen algunos procedimientos sencillos pensados para solucionar los asuntos hogareños sin gastar mucho dinero, usando ingredientes naturales y procedimientos seguros.
Hoy te cuento cómo puedes destapar el inodoro en casa tú mismo, usando un par de ingredientes que seguro tienes en la alacena. Además, te comparto algunos consejos para evitar que el inodoro se tape y para realizar una limpieza profunda de este elemento del baño.
Truco de casa: cómo destapar el inodoro usando un par de ingredientes
Cuando el inodoro de la casa se tapa, rebalsa, larga mal olor y queremos intentar arreglarlo por nuestra cuenta antes de llamar a un experto, es posible hacerlo con dos ingredientes naturales.
Pero ojo, siempre que se trate de un caso serio de inodoro tapado, una rotura, una cañería rota o una pérdida de agua, hay que llamar a un plomero matriculado y experto en el tema. Muchas veces intentamos arreglar cosas de la casa nosotros mismos y termina empeorando más el asunto.
Lo primero y principal, antes de realizar cualquier procedimiento, es intentar destapar el inodoro usando una sopapa o destapador. Coloca la ventosa de la sopapa sobre el desagüe del inodoro y realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo. La presión desaloja el bloqueo en el interior del inodoro.
Si la sopapa no funciona, puedes optar por un truco de casa bastante simple. Vas a necesitar un poco de agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre. Ambos ingredientes generan una reacción efervescente que ablanda la obstrucción en el inodoro.
Coloca en una jarra una taza de agua hirviendo, media taza de vinagre y media taza de bicarbonato. Con mucho cuidado vierte la mezcla de ingredientes en el interior del inodoro, espera unos minutos y comienza a realizar movimientos con la sopapa.
Consejos de casa: cómo evitar que el inodoro se tape
- Nunca tires toallas húmedas, toallas femeninas o pañales dentro del inodoro.
- No tires los pelos que se te caen en el interior del inodoro.
- Larga el agua del inodoro siempre hasta el final, asegurándote de que la mochila se vacíe y el agua haga todo su recorrido.
- Jamás tires comida ni nada que no sea papel higiénico dentro del inodoro.
- Realiza limpiezas mensuales con vinagre para mantener el inodoro destapado.
- Si bien el papel higiénico está diseñado para desintegrarse en el inodoro, evita tirar en cantidades excesivas de una sola vez. Si es necesario, realiza descargas dobles.