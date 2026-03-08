Plomería en casa: cómo destapar un inodoro en minutos usando 2 ingredientes

Pero ojo, siempre que se trate de un caso serio de inodoro tapado, una rotura, una cañería rota o una pérdida de agua, hay que llamar a un plomero matriculado y experto en el tema. Muchas veces intentamos arreglar cosas de la casa nosotros mismos y termina empeorando más el asunto.

bicarbonato y vinagre en el inodoro Ambos ingredientes juntos ablandan y remueven la suciedad que obstruye el inodoro.

Lo primero y principal, antes de realizar cualquier procedimiento, es intentar destapar el inodoro usando una sopapa o destapador. Coloca la ventosa de la sopapa sobre el desagüe del inodoro y realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo. La presión desaloja el bloqueo en el interior del inodoro.

Si la sopapa no funciona, puedes optar por un truco de casa bastante simple. Vas a necesitar un poco de agua caliente, bicarbonato de sodio y vinagre. Ambos ingredientes generan una reacción efervescente que ablanda la obstrucción en el inodoro.

Coloca en una jarra una taza de agua hirviendo, media taza de vinagre y media taza de bicarbonato. Con mucho cuidado vierte la mezcla de ingredientes en el interior del inodoro, espera unos minutos y comienza a realizar movimientos con la sopapa.

Consejos de casa: cómo evitar que el inodoro se tape

destapar inodoro Con algunas recomendaciones puedes mantener el inodoro siempre destapado.