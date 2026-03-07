Te explico cómo tapizar las sillas de la casa: con un DIY y algunos materiales

DIY paso a paso: cómo arreglar las sillas rotas de la casa

Antes de realizar cualquier truco o DIY, hay que pensar cuáles son las mejores telas para ello. Lo mejor es utilizar telas durables, de fácil limpieza, que no se rompan fácilmente y que no generen tanta transpiración cuando nos sentamos.

Puedes optar por una microfibra, poliéster o cuero polipiel para sillas de uso diario que requieren alta resistencia. Para sillas más elegantes, puede optar por un terciopelo. Existen algunas telas de tapicería con base de algodón, como el lino, que quedan muy bien y son relativamente económicas.

Para comenzar con este DIY o truco de tapicería en casa, retira los asientos de la silla con mucho cuidado. Generalmente salen con facilidad, pero hay que tener cuidado de no romperlos por hacer mucha fuerza. Retira la tela inferior que cubre las maderas del asiento, usando una pinza para retirar los ganchos viejos, tal como se muestra en el DIY. Retira las telas viejas de las sillas usando una pinza o destornillador plano para hacer palanca. Descarta la espuma vieja y recorta las espumas nuevas, teniendo en cuenta y usando como referencia las medidas del asiento. Corta la tela nueva. Lo ideal es dejar tela sobrante para poder ajustar bien a los bordes de la silla y dejar espacio para la goma espuma nueva. Coloca ganchos de engrampadora para fijar la tela. Finalmente, pon la tela de fliselina o lino fino para cubrir los ganchos y la madera. Coloca los asientos nuevamente en las sillas.

Un DIY y algo más: cómo mantener limpias las sillas de la casa

limpiar sillas

Para limpiar y cuidar los tapizados de las sillas, lo ideal es limpiarlas semanalmente usando una mezcla de agua y vinagre. También puedes usar algunos productos específicos para tapizados de cuero ecológico o cuerina.

No coloques cosas pesadas o sucias sobre las sillas, no te pares sobre los tapizados con las zapatillas llenas de mugre ni dejes que las mascotas se sienten en ellas. Son pequeños consejos que pueden hacer una gran diferencia.