Truco DIY: cómo coser una almohada lumbar para colocar en la silla

DIY paso a paso: cómo coser una almohada lumbar

Para coser esta almohada lumbar, solo necesitas un DIY, un poco de tela y algunos materiales básicos de costura. A continuación te dejo el paso a paso de este truco de costura en casa.

Embed - ADIÓS DOLOR LUMBAR! Cose este COJÍN para MEJORAR tu POSTURA en cualquier SILLA

Toma la medida de la silla para realizar una almohada que calce bien en el respaldar. Corta las piezas que indica el DIY. Une las piezas de tela usando máquina de coser y con una puntada recta. Rellena la almohada con vellón y coloca el elástico que va de borde a borde para poner la almohada en la silla y que no se caiga.

Paso a paso: consejos para empezar a coser en casa desde cero

Ya sea para coser una almohada o recortar unos jeans, siempre hay que considerar algunas cuestiones básicas de costura.

Lo mejor es organizar en bolsas y colocar etiquetas. Por ejemplo, prepara una bolsa de retazos, una de telas medianamente grandes, de telas sin usar y de ropa para reutilizar. De esta manera, puedes emprender mucho mejor cada DIY, conociendo el stock de telas con el que cuentas.

Prepara un buen costurero de casa con los elementos básicos. Es importante tener unas tijeras de tela afiladas, lápiz, regla, hilos, agujas de diferentes medidas, papel para moldes, pinza corta hilachas y alfileres.

materiales de costura Para realizar cualquier proyecto DIY de hilos, es importante detectar tu nivel de experiencia y conocimiento en el rubro antes de lanzarte a confeccionar lo que sea.

Si tienes máquina de coser, no olvides realizar una revisión semestral o anual, dependiendo del uso. La máquina se llena de pelusas y restos de hilos que pueden afectar la movilidad y dañar los proyectos DIY futuros.

Elige las telas correctas, con la caída y grosor adecuados para cada DIY de costura. Si las telas encogen un poco, lo mejor es prelavarlas y plancharlas antes de cortarlas.

Practica la costura en una tela vieja antes de coser la prenda original para no marcar las telas del DIY o truco. Para descoser puntadas más hechas, utiliza una pinza descosedora que no dañe las telas.