Costura en casa

Con un DIY y unos jeans viejos: crea osos de peluche muy bonitos y fáciles

Reutiliza esos viejos jeans que tienes en casa y confecciona hermosos osos de peluche. Continúa leyendo para conocer este DIY de costura

Isabella Brosio
Un DIY de costura en casa muy lindo y sencillo.

Para cada pedazo de tela que te sobra o prenda de ropa que ya no usas, existe un DIY de costura en casa que puede darle una nueva vida y uso a esa pieza. Hoy te comparto un truco para coser osos de peluche usando unos jeans viejos.

coser jeans
Con unos jeans viejos y un truco de costura en casa se pueden realizar muchas cosas.&nbsp;

DIY paso a paso: cómo coser peluches usando unos jeans viejos

  1. Para comenzar, corta los moldes del DIY con forma de oso. Vas a necesitar dos piezas de tela para realizar un peluche básico sin mucho volumen. Marca las telas y córtalas.
  2. Puedes realizar un perfilado en los bordes o reforzarlos con un poco de pegamento para tela.
  3. Cose los detalles en blanco, como las orejas, ojos, la nariz y patas, tal como se muestra en el DIY o truco de costura en casa.
  4. Une ambas piezas de jeans. Puedes coserlas a mano o con máquina de coser.
  5. Coloca el relleno de vellón dentro del peluche y cose el pequeño orificio. Luego coloca los brazos del peluche y, si lo deseas, puedes hacer algún detalle con otra tela, como un vestido o remera para el peluche.
Un truco DIY de costura y algo más: breve historia de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

De hecho, el pequeño bolsillo que traen los jeans en la parte delantera, originalmente estaba pensado para que los mineros pudieran guardar sus relojes de bolsillo o cerillas.

La tela de denim ya había sido creada mucho antes de su uso para pantalones, en una ciudad de Francia. Esta tela demostraba ser firme y resistente, motivo por el cual comenzaron a realizar pruebas de confección de ropa para trabajos que requerían un tejido duradero e irrompible.

jeans
Es una tela gruesa, resistente y muy f&aacute;cil de coser, aunque hay que evitar que se deshilache y usar siempre una aguja gruesa.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzaron a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

Tanto peso tenían los pantalones de jean que en la década del 50 estaba prohibida la entrada con jeans a los cines, iglesias y salones de baile por ser considerados una prenda de rebeldes.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas.

Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa.

