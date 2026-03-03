Con un DIY y unos jeans viejos: crea osos de peluche muy bonitos y fáciles

DIY paso a paso: cómo coser peluches usando unos jeans viejos
- Para comenzar, corta los moldes del DIY con forma de oso. Vas a necesitar dos piezas de tela para realizar un peluche básico sin mucho volumen. Marca las telas y córtalas.
- Puedes realizar un perfilado en los bordes o reforzarlos con un poco de pegamento para tela.
- Cose los detalles en blanco, como las orejas, ojos, la nariz y patas, tal como se muestra en el DIY o truco de costura en casa.
- Une ambas piezas de jeans. Puedes coserlas a mano o con máquina de coser.
- Coloca el relleno de vellón dentro del peluche y cose el pequeño orificio. Luego coloca los brazos del peluche y, si lo deseas, puedes hacer algún detalle con otra tela, como un vestido o remera para el peluche.
Un truco DIY de costura y algo más: breve historia de los jeans
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
De hecho, el pequeño bolsillo que traen los jeans en la parte delantera, originalmente estaba pensado para que los mineros pudieran guardar sus relojes de bolsillo o cerillas.
La tela de denim ya había sido creada mucho antes de su uso para pantalones, en una ciudad de Francia. Esta tela demostraba ser firme y resistente, motivo por el cual comenzaron a realizar pruebas de confección de ropa para trabajos que requerían un tejido duradero e irrompible.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzaron a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.
Tanto peso tenían los pantalones de jean que en la década del 50 estaba prohibida la entrada con jeans a los cines, iglesias y salones de baile por ser considerados una prenda de rebeldes.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas.
Con unos jeans viejos puedes confeccionar bolsos, shorts, accesorios para el pelo, carteras, almohadas, mantas y todo tipo de prenda de ropa.