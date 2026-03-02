Inicio Sociedad DIY
DIY de costura en casa: cómo hacer un cobertor de cama combinado con dos almohadones

Un DIY de costura es una herramienta clave en el hogar, para arreglar ropa, confeccionar prendas nuevas o diseñar accesorios originales

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Cose tus propias mantas o cobertores en casa gracias a un DIY. 

Si tienes viejos pedazos de tela, algunos rollos de hilo y una máquina de coser, estás de suerte. Con todo eso y un DIY puedes empezar a coser en casa tu propia ropa, objetos decorativos, accesorios, ropa de cama y marroquinería.

Si vas a empezar a coser en casa, lo ideal es hacerlo con un truco o DIY sencillo y con pocos pasos. La costura requiere de paciencia y tranquilidad, por eso hay que empezar con pequeños proyectos y luego ir aumentando la dificultad.

hilos de costura
La tela determina la forma, caída y estructura general de la prenda.

Prepara un buen costurero para tener a mano los elementos básicos, como tijeras, hilos de colores, agujas de diferentes medidas, centímetro, regla, papel para moldes y alfileres. Elige muy bien las telas para cada DIY o truco de hilos.

En esta ocasión te comparto un truco de costura para confeccionar en casa tu propio cobertor de cama, acompañado de dos almohadones esponjosos y cómodos que combinan a la perfección y dan una nueva estética a tu cuarto. Continúa leyendo para descubrir este DIY.

DIY paso a paso: cómo coser un cobertor de cama con sus almohadones

Embed - Como hacer un CUBRECAMA o EDREDÓN o CUBRELECHO y sus almohadones/Fácil de hacer /Idea de negocio
  1. Para comenzar con este DIY, toma las medidas de la cama que deseas cubrir. En el tutorial se explica perfectamente cómo medir y cortar las telas. Hay que tener en cuenta que cada cama tiene su medida o puede variar de la estándar, por eso hay que comprar la tela con las medidas de la cama para no cometer errores.
  2. Corta y mide las telas para los almohadones.
  3. Redondea las puntas del cubrecama para que sea más fácil coserlo y quede más lindo.
  4. Cose la cinta albies por todo el borde del cobertor de cama, tal como se muestra en el DIY.
  5. Confecciona los almohadones con la tela reservada y rellénalos con vellón o esponja. Así de fácil y con un tutorial de costura en casa, puedes coser los cobertores de todas las camas junto con sus hermosos almohadones combinados.

DIY de limpieza: cómo lavar y cuidar un cobertor de cama

cobertor de cama
Consejos para lavar y cuidar un cobertor de cama.

Para limpiar y lavar un cobertor de cama, solo hay que tener en cuenta algunos consejos prácticos. Muchas veces, las telas que usamos para confeccionar cobertores y almohadones tienden a aplastarse con los lavados y pierden su volumen.

Antes de lavar un cobertor de cama, lee bien las etiquetas e instrucciones, en el caso de tenerlas. Utiliza productos quitagrasa o detergentes para limpiar las manchas localizadas.

No uses el lavarropas si no tiene la capacidad adecuada. Lo mejor es lavar el cubrecama con agua fría y poco detergente líquido y secarlo de manera horizontal al aire libre sobre una mesa.

