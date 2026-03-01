EN VIVO: Javier Milei abre el período de sesiones ordinarias

La sesión comenzó a las 20 y se espera que el jefe de Estado hable alrededor de las 21 con un fuerte discurso que marcará el rumbo de su segunda etapa de gestión.

Embed - ASAMBLEA LEGISLATIVA: 1 de marzo de 2026 | Congreso de la Nación Argentina | EN VIVO

El discurso de Javier Milei en vivo

El presidente Javier Milei llegó al Congreso a las 21 acompañado de su hermana, Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, y de una escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo. Allí fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.