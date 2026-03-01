Luego de que el Congreso respalde ampliamente al gobierno nacional con la aprobación de varias reformas, el presidente Javier Milei abre este domingo el período de sesiones ordinarias.
EN VIVO: Javier Milei abre el período de sesiones ordinarias
El presidente llega fortalecido con un Congreso que aprobó varias reformas claves para su gobierno
La sesión comenzó a las 20 y se espera que el jefe de Estado hable alrededor de las 21 con un fuerte discurso que marcará el rumbo de su segunda etapa de gestión.
El discurso de Javier Milei en vivo
El presidente Javier Milei llegó al Congreso a las 21 acompañado de su hermana, Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, y de una escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo. Allí fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.