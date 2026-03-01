Inicio Política Javier Milei
EN VIVO: Javier Milei abre el período de sesiones ordinarias

El presidente llega fortalecido con un Congreso que aprobó varias reformas claves para su gobierno

Por Redacción de UNO [email protected]
El presidente Javier Milei abre el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Luego de que el Congreso respalde ampliamente al gobierno nacional con la aprobación de varias reformas, el presidente Javier Milei abre este domingo el período de sesiones ordinarias.

La sesión comenzó a las 20 y se espera que el jefe de Estado hable alrededor de las 21 con un fuerte discurso que marcará el rumbo de su segunda etapa de gestión.

Embed - ASAMBLEA LEGISLATIVA: 1 de marzo de 2026 | Congreso de la Nación Argentina | EN VIVO

El discurso de Javier Milei en vivo

El presidente Javier Milei llegó al Congreso a las 21 acompañado de su hermana, Karina Milei, la secretaria de la Presidencia, y de una escolta del Regimiento de Granaderos a Caballo. Allí fue recibido por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

