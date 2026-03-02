Milei habló de la minería y la energía como motor del "gran salto" económico en toda la cordillera

Javier Milei Luis Caputo Asamblea Javier Milei y Luis Caputo en la Asamblea Legislativa.

El despliegue de la Cordillera de los Andes

Milei fue tajante respecto del potencial minero, especialmente en provincias con grandes reservas de litio y cobre. “La minería se desplegará por toda la Cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo”, afirmó. Para el Presidente, este desarrollo no se limita a una mejora en la balanza comercial, sino que implica un cambio en la cultura del empleo nacional.

El jefe de Estado, que puso como ejemplo el modelo chileno, estimó que la creación de empleo podría alcanzar al menos un millón de puestos de trabajo.

En ese contexto, el mandatario marcó una frontera ideológica entre quienes apuestan por la inversión privada y quienes dependen del Estado. “Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos”, agregó, al reafirmar su postura crítica frente al gasto público y al empleo estatal como motor de la economía.

El "Gran Neuquén" y la meta de los 50.000 millones

El sector energético también ocupó un lugar central en la exposición presidencial. Milei proyectó un crecimiento exponencial y estimó que, hacia el final de la década, la Argentina se convertirá en un actor relevante en el mercado global. "El complejo energético del país estará exportando 50 mil millones de dólares en 5 años", afirmó, una cifra que triplicaría los niveles actuales si se concretan las inversiones previstas en infraestructura y exploración.

Javier Milei Asamblea Legislativa Javier Milei habló del RIGI, la minería y los recursos energéticos.

Según el mandatario, ese crecimiento tendrá un impacto geográfico y demográfico sin precedentes en la Patagonia y en todas las provincias cordilleranas. Al referirse al desarrollo regional impulsado por Vaca Muerta, sostuvo: "El gran Neuquén será una metrópolis". La visión oficial apunta a consolidar esa zona no solo como un enclave extractivo, sino como un polo estratégico con servicios, tecnología e infraestructura de escala internacional.

Los desafíos de la "revolución extractiva"

Milei, en la Asamblea Legislativa, además de celebrar la llegada de los primeros proyectos bajo el amparo del RIGI y la importancia que tendrá las últimas reformas (laboral y Glaciares) dejo en claro la idea de "transformar el potencial de su subsuelo en un pilar de estabilidad macroeconómica" para el despliegue a lo largo de la Cordillera de los Andes de proyectos mineros, además de la necesidad de obras de transporte y conectividad.