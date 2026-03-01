Internos de una cárcel venezolana afirman que Nahuel Gallo fue liberado

Nahuel Galló se comunicó por primera vez con su familia luego de 445 días

Un giro tras 445 días de cautiverio

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba cruzar la frontera desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo recién nacido. Desde entonces, ha sido considerado un preso político por diversas ONG.

Su posible liberación ocurre tras una semana de movimientos intensos:

Huelga de hambre: El jueves pasado, Gallo suspendió una huelga de hambre tras lograr, por primera vez en más de un año, comunicarse telefónicamente con su pareja, María Alexandra Gómez.

El jueves pasado, Gallo suspendió una huelga de hambre tras lograr, por primera vez en más de un año, comunicarse telefónicamente con su pareja, María Alexandra Gómez. Gestión internacional: El viernes, la familia de Gallo mantuvo reuniones en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, buscando la mediación de Washington ante la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela.

El viernes, la familia de Gallo mantuvo reuniones en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, buscando la mediación de Washington ante la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela. Movimientos sospechosos: Abogados activistas reportaron el ingreso de vehículos diplomáticos al penal el sábado por la tarde, lo que alimentó las versiones de una negociación en curso.

Sin confirmación oficial

A pesar del clima de festejo que se vivió entre los familiares en las afueras de El Rodeo I, la cautela impera en el arco político argentino. La representación consular de Argentina en Caracas —actualmente bajo la protección de Italia tras la salida de Brasil— no ha emitido un comunicado confirmando el paradero de Gallo.

La agencia Noticias Argentinas destaca que este movimiento podría enmarcarse en una serie de excarcelaciones vinculadas a una reciente ley de amnistía en Venezuela, que ha permitido la salida de varios detenidos políticos en los últimos meses.

Por ahora, la familia del gendarme prefiere mantener el hermetismo hasta tener una prueba de vida fuera del sistema penitenciario. Tras más de 14 meses de angustia, el "grito" de los presos de El Rodeo I parece ser la señal más cercana a la libertad que Nahuel Gallo ha tenido desde que pisó suelo venezolano.