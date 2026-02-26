Paso a paso: DIY para confeccionar una funda de tela para llevar el labial en la cartera

Por ejemplo, realizando un pequeño truco de hilos y creando accesorios a medida, puedes mejorar tu paciencia, fijar tu atención y trabajar la motricidad de las manos.

Con un DIY: cómo coser un estuche para guardar el labial

Para realizar este DIY o truco de costura, solo necesitas algunos pedazos de tela pequeños que te sobraron de tu última creación, hilo, agua, tijeras, unos ganchos de llavero y una regla o centímetro.

Te dejo el video de este sencillo y hermoso DIY de costura en casa para que puedas seguirlo mejor.

Embed - DIY Como Coser un Llavero con Porta Bálsamo Labial – Tutorial Paso a Paso

Toma las medidas de las telas teniendo en cuenta el tamaño del labial. Siempre es bueno dejar unos centímetros de más para las costuras y para que el labial o los labiales entren bien. Corta las telas y prepara las piezas necesarias para el truco, tal como se muestra en el video del truco. Antes de unir las piezas principales, prepara el pequeño ojal donde vas a poner el llavero. Pasa la base del llavero y cósela a las piezas principales. Termina de confeccionar el estuche, tal como se muestra en el DIY. Si quieres, puedes poner un pequeño botón o broche para cerrar la funda y no perder el labial.

Consejos de costura para realizar cualquier DIY en casa

materiales de costura Para coser cualquier cosa, siempre es bueno tener a mano un DIY y algunas recomendaciones.

Si vas a empezar a coser en casa, lo ideal es hacerlo con un truco o DIY sencillo y con pocos pasos. La costura requiere de paciencia y tranquilidad, por eso hay que empezar con pequeños proyectos y luego ir aumentando la dificultad.

Prepara un buen costurero para tener a mano los elementos básicos, como tijeras, hilos de colores, agujas de diferentes medidas, centímetro, regla, papel para moldes y alfileres.

Elige muy bien las telas para cada DIY o truco de hilos. La tela determina la forma, caída y estructura general de la prenda.