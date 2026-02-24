Cómo coser tus propios cinturones para los jeans: con un DIY y un truco de hilos

cinto en los jeans Un truco de costura en casa perfecto para aprovechar retazos y explotar tu creatividad.

DIY de costura: cómo coser cinturones para tus jeans

Para confeccionar unos cinturones de tela estampados, de diferentes colores y a medida, solo hace falta un truco o DIY de costura. Estos cinturones son ideales para combinar con los jeans y darles un toque colorido. A continuación te dejo el paso a paso.

Embed - Cómo hacer un cinturón de tela ajustable

Para comenzar con este DIY o truco de costura, elige la tela que más te guste. Lo mejor es usar una tela firme y con buena forma para que no quede muy blando. Plancha la tela para que quede más prolija. Corta la tela tomando la medida de tu cintura o usando de referencia un cinturón que te guste cómo te queda. Cose la tira tal como se ve en el DIY y realiza un punteado a los costados para que quede más lindo. Coloca las arandelas metálicas para poder prender el cinturón una vez colocado en los jeans.

Trucos DIY de costura para reutilizar telas en casa

Ya sean unos jeans viejos, unas sábanas gastadas o cualquier recorte de tela que te sobró cuando confeccionaste alguna prenda, todo retazo se puede reutilizar en un nuevo DIY o proyecto de hilos.