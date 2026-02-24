Cómo coser tus propios cinturones para los jeans: con un DIY y un truco de hilos

DIY de costura: cómo coser cinturones para tus jeans
Para confeccionar unos cinturones de tela estampados, de diferentes colores y a medida, solo hace falta un truco o DIY de costura. Estos cinturones son ideales para combinar con los jeans y darles un toque colorido. A continuación te dejo el paso a paso.
- Para comenzar con este DIY o truco de costura, elige la tela que más te guste. Lo mejor es usar una tela firme y con buena forma para que no quede muy blando. Plancha la tela para que quede más prolija.
- Corta la tela tomando la medida de tu cintura o usando de referencia un cinturón que te guste cómo te queda.
- Cose la tira tal como se ve en el DIY y realiza un punteado a los costados para que quede más lindo.
- Coloca las arandelas metálicas para poder prender el cinturón una vez colocado en los jeans.
Trucos DIY de costura para reutilizar telas en casa
Ya sean unos jeans viejos, unas sábanas gastadas o cualquier recorte de tela que te sobró cuando confeccionaste alguna prenda, todo retazo se puede reutilizar en un nuevo DIY o proyecto de hilos.
A continuación te dejo algunas ideas para aprovechar esas telas que tienes guardadas en el fondo del armario y no sabes para qué usarlas.
- Con algunos cuadrados de tela puedes coser unas fundas para los almohadones de la casa. Si tienes jeans viejos, puedes hacerlas de este material.
- Usando un poco de tela y guata para el relleno, puedes coser agarraderas para las fuentes del horno y evitar quemaduras en las manos.
- Un DIY de costura superfácil y muy útil consiste en coser pequeñas bolsas de tela de lienzo o fliselina para lavar ropa interior en el lavarropas o zapatillas.
- Si tiene pequeños recortes de jeans o telas blandas, puedes coser unos scrunchies para el pelo o vinchas para maquillarte en casa y hacerte la skincare.
- También puedes usar los restos de jeans para coser organizadores de tela para guardar accesorios pequeños, libros, maquillajes, cremas o los materiales de costura.
- Finalmente, con unos jeans viejos o tela de jean, puedes coser una bandolera en conjunto con un individual de tela y servilletas para que tus niños lleven al jardín.