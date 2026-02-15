Te explico por qué deberías remojar tus jeans en vinagre y para qué sirve

Hoy existen vinagres de diferentes sabores, intensidades y usos. En esta ocasión te voy a explicar por qué deberías remojar tus pantalones de jeans en vinagre y cuáles son los beneficios de este truco.

Por qué hay que remojar los jeans en vinagre y cuáles son sus propiedades

Del mismo modo que el vinagre, los jeans son una prenda de ropa cargada de historia y evolución. Hace muchos años comenzaron a utilizarse pantalones de jean como prenda de trabajo. Los mineros de California necesitaban una pieza cómoda, resistente y gruesa para realizar sus tareas.

Años después, los jeans se volvieron más populares en el mundo urbano y la moda cotidiana. Hoy son la prenda de ropa del día a día y la pieza más cómoda en nuestro armario.

jeans en agua Este pequeño truco de ropa mantiene los jeans con su color original y sin olores por más tiempo.

Un detalle muy importante a tener en cuenta cuando se trata de jeans es que pueden desteñirse o gastarse por los lavados y el uso, más aún cuando la calidad no es tan buena.

Remojar los jeans en vinagre blanco sirve justamente para eso: para evitar que los jeans pierdan color. El vinagre fija el color azul del jean, suaviza la tela y elimina malos olores de las fibras.

Solo basta con colocar los jeans en una mezcla de agua y vinagre y dejarlos en remojo durante media hora antes de llevarlos al lavarropas.

4 prendas de ropa que puedes lavar con vinagre

vinagre en las zapatillas También se puede colocar vinagre blanco en el lavarropas para suavizar y limpiar las prendas de ropa.