Te explico por qué deberías remojar tus jeans en vinagre y para qué sirve

Cuidar y mantener tus jeans preferidos con su tejido, color y textura original es bastante complicado, sobre todo si son pantalones de mala calidad o muy viejos. Cuando la ropa en general se empieza a ensuciar, percudir o desteñir, siempre existe la opción de buscar un truco con vinagre para resolvérselo.
Aunque parece imposible de creer, el vinagre puede usarse para lavar ropa y mantenerla impecable. Este producto existe hace cientos de años, con diferentes nombres y con diversos usos, pero siempre con los mismos beneficios.
En sus comienzos, los egipcios, griegos y romanos ya utilizaban este líquido ácido en diferentes recetas, remedios caseros, bebidas y rituales. El vinagre es el producto de un accidente químico que se produjo cuando un vino fermentó de más en contacto con determinadas bacterias y el alcohol se transformó en ácido acético.
Hoy existen vinagres de diferentes sabores, intensidades y usos. En esta ocasión te voy a explicar por qué deberías remojar tus pantalones de jeans en vinagre y cuáles son los beneficios de este truco.
Por qué hay que remojar los jeans en vinagre y cuáles son sus propiedades
Del mismo modo que el vinagre, los jeans son una prenda de ropa cargada de historia y evolución. Hace muchos años comenzaron a utilizarse pantalones de jean como prenda de trabajo. Los mineros de California necesitaban una pieza cómoda, resistente y gruesa para realizar sus tareas.
Años después, los jeans se volvieron más populares en el mundo urbano y la moda cotidiana. Hoy son la prenda de ropa del día a día y la pieza más cómoda en nuestro armario.
Un detalle muy importante a tener en cuenta cuando se trata de jeans es que pueden desteñirse o gastarse por los lavados y el uso, más aún cuando la calidad no es tan buena.
Remojar los jeans en vinagre blanco sirve justamente para eso: para evitar que los jeans pierdan color. El vinagre fija el color azul del jean, suaviza la tela y elimina malos olores de las fibras.
Solo basta con colocar los jeans en una mezcla de agua y vinagre y dejarlos en remojo durante media hora antes de llevarlos al lavarropas.
4 prendas de ropa que puedes lavar con vinagre
- El vinagre es muy bueno para limpiar las manchas amarillas de transpiración en la ropa blanca.
- Con vinagre puedes blanquear unas zapatillas sucias y neutralizar el olor a pata.
- El vinagre es bueno para lavar y desinfectar la ropa interior.
- Con vinagre se pueden desinfectar las toallas, repasadores, sábanas y toallones.