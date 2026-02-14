Cómo eliminar el olor a comida de la cocina y evitar que llegue a toda la casa

Contrariamente, el vinagre que usamos para condimentar las ensaladas o cocinar el arroz es vinagre fermentado que se obtiene por descomposición natural de levaduras y bacterias que transforman el alcohol en ácido acético. Para este truco, puedes utilizar el vinagre que tengas en casa.

Chau mal olor: cómo evitar el aroma a comida usando vinagre

Cuando hacemos una fritanga de papas, tortas fritas, cebollas o cualquier alimento en la cocina, es probable que todo quede lleno de olor a comida, más aún si no tenemos extractor de olor en la estufa.

Si este olor llega al resto de la casa, puede impregnar las colchas, alfombras, cortinas y sábanas. Usando un poco de vinagre, agua y una olla, puedes evitarlo y mantener la cocina libre de malos olores.

olor a frito y vinagre El olor a frito es el más común y molesto de la cocina.

Para realizar este procedimiento, coloca en una olla agua de la canilla con un chorro de vinagre o un par de cucharadas. Coloca la olla en el fuego y, una vez que llegue a punto de ebullición y comiencen a aparecer burbujas grandes, déjala hervir por varios minutos o hasta que se consuma.

Los vapores del vinagre que se eliminan por el calor y gracias al hervor del agua, neutralizan el olor presente en la cocina y evitan que llegue a otras partes de la casa. Es importante aclarar que el vinagre no elimina olores, los neutraliza y tapa.

¿Qué otros olores de la casa puedo neutralizar con vinagre?

vinagre Con vinagre también se puede limpiar el sarro, la grasa y los hongos.