Cómo eliminar el olor a comida de la cocina y evitar que llegue a toda la casa

Para quitar los olores que quedan en la cocina luego de preparar alguna receta, solo necesitas un pequeño truco y un chorro de vinagre

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo mantener la casa libre de malos olores. 

Vivir en un ambiente con mal olor no solo es incómodo y molesto, arruina la casa y su estética, sobre todo cuando tenemos invitados o cuando existe poca ventilación en el interior. Existen algunos olores comunes de casa que se pueden eliminar usando un poco de vinagre blanco y agua.

A continuación, te cuento cuáles son los malos olores más populares en el hogar y cómo eliminar uno de ellos usando vinagre. Este misterioso olor es el que deja la comida en la cocina luego de preparar alguna receta frita, con ajo, cebolla o cualquier alimento de aroma intenso.

mal olor
Un mal olor en la casa puede transformar la estadía y la vida cotidiana en un problema.

El vinagre es un producto natural y ácido que se suele utilizar en diferentes trucos de limpieza, cocina, desinfección, ropa y jardinería. El vinagre de limpieza, a diferencia del vinagre de alimentos, se elabora a partir de un proceso de destilado del ácido acético del vinagre clásico.

Contrariamente, el vinagre que usamos para condimentar las ensaladas o cocinar el arroz es vinagre fermentado que se obtiene por descomposición natural de levaduras y bacterias que transforman el alcohol en ácido acético. Para este truco, puedes utilizar el vinagre que tengas en casa.

Chau mal olor: cómo evitar el aroma a comida usando vinagre

Cuando hacemos una fritanga de papas, tortas fritas, cebollas o cualquier alimento en la cocina, es probable que todo quede lleno de olor a comida, más aún si no tenemos extractor de olor en la estufa.

Si este olor llega al resto de la casa, puede impregnar las colchas, alfombras, cortinas y sábanas. Usando un poco de vinagre, agua y una olla, puedes evitarlo y mantener la cocina libre de malos olores.

olor a frito y vinagre
El olor a frito es el más común y molesto de la cocina.

Para realizar este procedimiento, coloca en una olla agua de la canilla con un chorro de vinagre o un par de cucharadas. Coloca la olla en el fuego y, una vez que llegue a punto de ebullición y comiencen a aparecer burbujas grandes, déjala hervir por varios minutos o hasta que se consuma.

Los vapores del vinagre que se eliminan por el calor y gracias al hervor del agua, neutralizan el olor presente en la cocina y evitan que llegue a otras partes de la casa. Es importante aclarar que el vinagre no elimina olores, los neutraliza y tapa.

¿Qué otros olores de la casa puedo neutralizar con vinagre?

vinagre
Con vinagre también se puede limpiar el sarro, la grasa y los hongos.

  • El vinagre es muy bueno para neutralizar los olores del interior de la heladera. Colocar un vaso de vinagre dentro de la heladera sirve para evitar el olor a comida.
  • Con vinagre se puede mantener el cesto de basura limpio y libre de malos olores.
  • El vinagre es muy efectivo cuando se trata de olores en el baño. Reduce el olor a humedad y elimina el olor del inodoro o las cañerías obstruidas.

