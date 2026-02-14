Cómo eliminar el olor a comida de la cocina y evitar que llegue a toda la casa

A continuación, te cuento cuáles son los malos olores más populares en el hogar y cómo eliminar uno de ellos usando vinagre. Este misterioso olor es el que deja la comida en la cocina luego de preparar alguna receta frita, con ajo, cebolla o cualquier alimento de aroma intenso.
El vinagre es un producto natural y ácido que se suele utilizar en diferentes trucos de limpieza, cocina, desinfección, ropa y jardinería. El vinagre de limpieza, a diferencia del vinagre de alimentos, se elabora a partir de un proceso de destilado del ácido acético del vinagre clásico.
Contrariamente, el vinagre que usamos para condimentar las ensaladas o cocinar el arroz es vinagre fermentado que se obtiene por descomposición natural de levaduras y bacterias que transforman el alcohol en ácido acético. Para este truco, puedes utilizar el vinagre que tengas en casa.
Chau mal olor: cómo evitar el aroma a comida usando vinagre
Cuando hacemos una fritanga de papas, tortas fritas, cebollas o cualquier alimento en la cocina, es probable que todo quede lleno de olor a comida, más aún si no tenemos extractor de olor en la estufa.
Si este olor llega al resto de la casa, puede impregnar las colchas, alfombras, cortinas y sábanas. Usando un poco de vinagre, agua y una olla, puedes evitarlo y mantener la cocina libre de malos olores.
Para realizar este procedimiento, coloca en una olla agua de la canilla con un chorro de vinagre o un par de cucharadas. Coloca la olla en el fuego y, una vez que llegue a punto de ebullición y comiencen a aparecer burbujas grandes, déjala hervir por varios minutos o hasta que se consuma.
Los vapores del vinagre que se eliminan por el calor y gracias al hervor del agua, neutralizan el olor presente en la cocina y evitan que llegue a otras partes de la casa. Es importante aclarar que el vinagre no elimina olores, los neutraliza y tapa.
¿Qué otros olores de la casa puedo neutralizar con vinagre?
- El vinagre es muy bueno para neutralizar los olores del interior de la heladera. Colocar un vaso de vinagre dentro de la heladera sirve para evitar el olor a comida.
- Con vinagre se puede mantener el cesto de basura limpio y libre de malos olores.
- El vinagre es muy efectivo cuando se trata de olores en el baño. Reduce el olor a humedad y elimina el olor del inodoro o las cañerías obstruidas.