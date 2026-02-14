El país de América Latina que va a construir un escudo militar antidrones único

Fruto de esa urgencia, se anunció formalmente el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa sin precedentes en América Latina que busca construir una red de vigilancia y protección aérea capaz de cubrir todo el territorio colombiano, desde las zonas urbanas hasta las fronteras más remotas.

Colombia (1)

¿Cómo será este escudo militar?

El plan incluye sistemas de detección temprana, sensores avanzados, plataformas de comando y control, e instrumentos para interferir y neutralizar drones hostiles antes de que representen una amenaza real para la población o las fuerzas de seguridad.

El presupuesto inicial para este ambicioso proyecto ronda los US$1.680 millones, parte de los cuales ya fue aprobado en el presupuesto nacional de 2026 para financiar la primera fase de implementación. La idea es que Colombia no solo responda a amenazas actuales, sino que también fortalezca su capacidad tecnológica defensiva de cara al futuro, contrarrestando un fenómeno que no solo involucra misiones militares sino que también ha sido adoptado por organizaciones criminales y grupos insurgentes como táctica de guerra moderna.

Este escudo que se piensa desplegar en etapas y con la posible colaboración de empresas y expertos internacionales, será el primero de su tipo en América Latina.