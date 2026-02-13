Tras décadas sin un servicio de trenes de pasajeros a gran escala, la iniciativa volvió a cobrar fuerza con un plan nacional que apunta a articular corredores estratégicos a lo largo de este país de América Latina.

_Tren del Golfo de México (3)

El país de América Latina que inicia la construcción de un tren clave que cambia su futuro

El Tren del Golfo de México es uno de esos proyectos emblemáticos de América Latina. Oficialmente anunciado y en construcción desde septiembre de 2025, se trata de una línea de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, pasando por ciudades importantes como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.