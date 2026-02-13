En la previa de los feriados de Carnaval, el Paso Cristo Redentor casi no registra demoras para cruzar

aduana chilena paso a chile La aduana en el complejo Los Libertadores lució con muy poca gente. Algo poco común para estas fechas.

De todas maneras, habrá que esperar para ver qué sucede este sábado con la circulación vehicular en el paso a Chile para terminar de sacar conclusiones.

Tiempo de espera del viernes en las aduanas

Según el último reporte del Sistema Integrado Cristo Redentor, la situación para quienes viajan en vehículos particulares fue la siguiente en horas de la tarde:

Ingreso a Argentina (complejo Roque Carranza): el trámite fue prácticamente inmediato, con apenas 20 minutos de demora.

Ingreso a Chile (complejo Los Libertadores): para quienes cruzan desde el túnel internacional hacia la aduana chilena, el tiempo de espera estimado fue de 25 minutos.

Un arranque aliviado en la antesala de Carnaval

El panorama de este viernes fue alentador para los viajeros ya que en feriados similares de años anteriores se han registrado esperas "eternas".

Las autoridades recomendaron aprovechar estas ventanas de tiempo, aunque advirtieron que el flujo de vehículos podría incrementarse significativamente hacia el final de la tarde y durante la mañana del sábado.

Recomendaciones para el viajero