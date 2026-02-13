Ya arrancó el éxodo de mendocinos por el fin de semana XXL de Carnaval y, contra todos los pronósticos, el Paso Cristo Redentor presentó este viernes un movimiento sumamente ágil en ambos complejos fronterizos. A pesar de la gran expectativa por el cruce hacia la costa chilena, las demoras para vehículos particulares no superaron la media hora en la tarde.
En la previa de los feriados de Carnaval, el Paso Cristo Redentor casi no registra demoras para cruzar
A diferencia de los feriados de Carnaval del 2025, esta vez el tránsito vehicular en el paso a Chile ha mantenido una fluidez inusual
Solo en la mañana, el tiempo de espera para realizar los trámites en el predio aduanero Los Libertadores se extendió a 1 hora contra las 7 u 8 horas que se registraron durante el mismo feriado extra largo del 2025.
Al parecer, la cercanía de las vacaciones de verano y el cambio desfavorable para los argentinos no fueron una buena combinación para elegir las playas del Pacífico en esta oportunidad. Ni siquiera ayudó la cercanía del inicio de clases en Mendoza -el 25 de febrero- porque la mayoría ya compró todos los útiles y ropa para sus hijos.
De todas maneras, habrá que esperar para ver qué sucede este sábado con la circulación vehicular en el paso a Chile para terminar de sacar conclusiones.
Tiempo de espera del viernes en las aduanas
Según el último reporte del Sistema Integrado Cristo Redentor, la situación para quienes viajan en vehículos particulares fue la siguiente en horas de la tarde:
-
Ingreso a Argentina (complejo Roque Carranza): el trámite fue prácticamente inmediato, con apenas 20 minutos de demora.
Ingreso a Chile (complejo Los Libertadores): para quienes cruzan desde el túnel internacional hacia la aduana chilena, el tiempo de espera estimado fue de 25 minutos.
Un arranque aliviado en la antesala de Carnaval
El panorama de este viernes fue alentador para los viajeros ya que en feriados similares de años anteriores se han registrado esperas "eternas".
Las autoridades recomendaron aprovechar estas ventanas de tiempo, aunque advirtieron que el flujo de vehículos podría incrementarse significativamente hacia el final de la tarde y durante la mañana del sábado.
Recomendaciones para el viajero
-
Documentación: recordar llevar DNI físico y actualizado de todos los integrantes del vehículo y los documentos del rodado.
Seguro: verificar la vigencia del seguro obligatorio para circular en el país vecino (Soapex).
Clima: si bien el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas, siempre se recomienda chequear el pronóstico de alta montaña antes de emprender el viaje.