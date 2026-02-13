Mejor que las rosas y los jazmines: estas son las flores perfectas para regalar en San Valentín, según experto

claveles Ni rosas ni jazmines: los claveles son la mejor opción para San Valentín.

Según explica Piccolo Florista, la clave reside en un mantenimiento sencillo pero específico. A diferencia de lo que dictan las creencias populares, no se debe añadir azúcar al agua, ya que, aunque acelera la apertura de la flor, reduce drásticamente su vida útil.

Para lograr que luzcan en todo su esplendor, el secreto profesional consiste en ayudar a la flor a abrirse manualmente. Girando el cuellito del clavel con delicadeza mientras se presiona suavemente, los pétalos se expanden de forma armoniosa. Además, para garantizar su frescura, basta con colocar apenas dos dedos de agua en el jarrón (previa eliminación de las hojas inferiores) y realizar un corte diagonal en el tallo para optimizar la hidratación.

clavel Los claveles son las mejores flores para regalar en San Valentín.

Más allá de su practicidad, el clavel es una joya histórica originaria del Mediterráneo que se cultiva desde hace milenios. En el contexto de San Valentín, su versatilidad estética permite crear desde arreglos con un aire vintage y delicado hasta composiciones modernas y arriesgadas.

En consecuencia, si querés quedar bien en San Valentín y no sabés qué flores regalar, la sugerencia pasará por evitar las clásicas rosas o los tradicionales jazmines. Con un ramo de claveles podrás demostrar tu más sincero amor.