Tradicionalmente, el 14 de febrero ha estado dominado por la hegemonía de las rosas y el aroma embriagador de los jazmines. Sin embargo, para este 2026, los floristas y especialistas en jardinería ponen en valor otra planta de belleza absoluta. A continuación, conocerás cuáles son las mejores flores para regalar en San Valentín.
Mejor que las rosas y los jazmines: estas son las flores perfectas para regalar en San Valentín, según experto
Para este Día de los enamorados, la sugerencia de un especialista pasa por regalar unas flores especiales, las cuales tienen una belleza absoluta
Estas son las mejores flores para regalar en San Valentín
En un giro inesperado pero fascinante, el especialista Piccolo Florista cuenta en TikTok que los claveles son las mejores flores para regalar en San Valentín, posicionándolas por encima de las rosas o los jazmines.
Uno de los principales atractivos del clavel es su extensa vida incluso después de cortarlas de la planta madre. Mientras que las rosas y los jazmines suelen marchitarse en pocos días, un ramo de claveles puede mantenerse en perfectas condiciones hasta por tres semanas.
Según explica Piccolo Florista, la clave reside en un mantenimiento sencillo pero específico. A diferencia de lo que dictan las creencias populares, no se debe añadir azúcar al agua, ya que, aunque acelera la apertura de la flor, reduce drásticamente su vida útil.
Para lograr que luzcan en todo su esplendor, el secreto profesional consiste en ayudar a la flor a abrirse manualmente. Girando el cuellito del clavel con delicadeza mientras se presiona suavemente, los pétalos se expanden de forma armoniosa. Además, para garantizar su frescura, basta con colocar apenas dos dedos de agua en el jarrón (previa eliminación de las hojas inferiores) y realizar un corte diagonal en el tallo para optimizar la hidratación.
Más allá de su practicidad, el clavel es una joya histórica originaria del Mediterráneo que se cultiva desde hace milenios. En el contexto de San Valentín, su versatilidad estética permite crear desde arreglos con un aire vintage y delicado hasta composiciones modernas y arriesgadas.
En consecuencia, si querés quedar bien en San Valentín y no sabés qué flores regalar, la sugerencia pasará por evitar las clásicas rosas o los tradicionales jazmines. Con un ramo de claveles podrás demostrar tu más sincero amor.