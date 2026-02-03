La odisea de Julio y su pareja embarazada en el Paso Cristo Redentor: más de 10 horas para regresar a casa

demoras en el paso cristo redentor La larga fila para ingresar a Argentina por el Paso Cristo Redentor el lunes. Foto: gentileza Julio Lodi

"Mi cuñado que iba en el auto de atrás, se quedó y estuvo mucho más tiempo", contó el joven a Diario UNO.

Lo extraño es que no le revisaron exhaustivamente el auto (lo que podría explicar las largas demoras), más que nada, le preguntaron si llevaba algo de mucho valor, respondió lo que llevaba y lo dejaron pasar.

"Muy poco humano todo lo que sucede porque mi esposa no debe haber sido la única embarazada, había mucha gente. Y también están los adultos mayores. Cómo podemos estar tan lejos de la humanidad, terrorífico estar ahí durante tanto tiempo", describió el profe de Educación Física. También aclaró que las cabinas funcionaban con normalidad.

El Paso Cristo Redentor, el día de la reapertura, en números

El lunes, en la reapertura del cruce a Chile, las autoridades informaron que ingresaron a Argentina 6.743 personas en 1.553 vehículos y 37 colectivos.

Por otra parte, cruzaron hacia el país vecino 6.529 personas en 1.576 vehículos y 31 colectivos.

Ese mismo día, el Paso Pehuenche -por Malargüe- fue la alternativa que eligieron varios turistas. En números, lo utilizaron 1.638 personas en 384 vehículos para ingresar a Argentina y 1.619 personas en 449 vehículos para cruzar hacia Chile.

paso el pehuenche febrero 2026 El Paso Pehuenche también fue un verdadero caos en medio de la lluvia. Mucha gente tuvo que hacer fila sin paraguas durante horas.

Algo muy poco habitual sobre todo para un cruce fronterizo que no tiene las aduanas integradas, por lo que los viajeros deben hacer los trámites en los complejos de ambos países.

Otros optaron por el paso Agua Negra, en San Juan, en cual es especialmente para camionetas 4x4 y 4x2, y micros hasta 30 pasajeros, aunque algunos se animaron a pasar en auto y aseguraron no haber tenido problemas.

La situación de este martes en el Paso Cristo Redentor

A pesar de unas lluvias débiles, el Paso Cristo Redentor está abierto para ambos sentidos. La última actualización de las autoridades del cruce del lado argentino hay una hora de demora y del lado chileno 40 minutos.

paso cristo redentor lluvias debiles Las Cuevas este lunes con lluvias débiles.

Y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es alentador para quienes quieran viajar por el Paso Cristo Redentor. Hasta el lunes próximo, último día que marca el organismo nacional, no habrían lluvias.