Es una historia de nunca acabar. El paso a Chile, y su regreso dan problemas varias veces al año. Una de esas veces ocurrió el lunes. Después de estar cerrado durante 2 días por severas tormentas, reabrió y generó un caos vehicular que derivó en más de 10 horas de demoras para hacer aduana del lado argentino. Algunos contaron 15.
La odisea de Julio y su pareja embarazada en el Paso Cristo Redentor: más de 10 horas para regresar a casa
Llegaron de Chile a la frontera a las 15 del lunes y cruzaron a las 2 de este martes. Les dieron prioridad casi al llegar al predio de la aduana Roque Carranza
En números, este lunes ingresaron a Argentina 6.529 personas en vehículos y 31 colectivos, por lo que la cantidad de personas aumentó en relación al promedio de las últimas semanas de enero. Miles de historias. Entre ellas, está la del mendocino Julio Lodi y su pareja, con 6 meses de embarazo y atravesando un proceso de post cirugía que le impide caminar con normalidad.
Ellos arribaron alrededor de las 15 del lunes a la fila y lograron terminarla a las 2 de este martes. Con la suerte -aunque no debería ser suerte- de que casi al llegar al control aduanero del complejo Roque Carranza un funcionario lo dejó pasar como "prioridad" por ir con una embarazada. Pero ya le faltaban 40 autos aproximadamente nada más.
"Mi cuñado que iba en el auto de atrás, se quedó y estuvo mucho más tiempo", contó el joven a Diario UNO.
Lo extraño es que no le revisaron exhaustivamente el auto (lo que podría explicar las largas demoras), más que nada, le preguntaron si llevaba algo de mucho valor, respondió lo que llevaba y lo dejaron pasar.
"Muy poco humano todo lo que sucede porque mi esposa no debe haber sido la única embarazada, había mucha gente. Y también están los adultos mayores. Cómo podemos estar tan lejos de la humanidad, terrorífico estar ahí durante tanto tiempo", describió el profe de Educación Física. También aclaró que las cabinas funcionaban con normalidad.
El Paso Cristo Redentor, el día de la reapertura, en números
El lunes, en la reapertura del cruce a Chile, las autoridades informaron que ingresaron a Argentina 6.743 personas en 1.553 vehículos y 37 colectivos.
Por otra parte, cruzaron hacia el país vecino 6.529 personas en 1.576 vehículos y 31 colectivos.
Ese mismo día, el Paso Pehuenche -por Malargüe- fue la alternativa que eligieron varios turistas. En números, lo utilizaron 1.638 personas en 384 vehículos para ingresar a Argentina y 1.619 personas en 449 vehículos para cruzar hacia Chile.
Algo muy poco habitual sobre todo para un cruce fronterizo que no tiene las aduanas integradas, por lo que los viajeros deben hacer los trámites en los complejos de ambos países.
Otros optaron por el paso Agua Negra, en San Juan, en cual es especialmente para camionetas 4x4 y 4x2, y micros hasta 30 pasajeros, aunque algunos se animaron a pasar en auto y aseguraron no haber tenido problemas.
La situación de este martes en el Paso Cristo Redentor
A pesar de unas lluvias débiles, el Paso Cristo Redentor está abierto para ambos sentidos. La última actualización de las autoridades del cruce del lado argentino hay una hora de demora y del lado chileno 40 minutos.
Y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es alentador para quienes quieran viajar por el Paso Cristo Redentor. Hasta el lunes próximo, último día que marca el organismo nacional, no habrían lluvias.