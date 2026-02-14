Ni la marca ni la cilindrada importan: miles de motociclistas copan la Ruta 7 con destino al Cristo Redentor

motociclistas encuentro cristo redentor Son más de 10.000 los inscriptos en el Encuentro Cristo Redentor. Hay de todas las provincias y de varios países de América Latina. Foto: gentileza Ricardo Montacuto

Uspallata, el corazón del encuentro de los motociclistas

Se espera que la caravana arribe al valle de Uspallata alrededor de las 13.30. A partir de las 15, la villa cordillerana será el epicentro de un megaevento que incluye:

Bandas de rock en vivo.

Feria de artesanos y food trucks.

Sorteos y stands de marcas.

La fiesta en Uspallata se extenderá hasta bien entrada la noche, sirviendo como vigilia para el gran ascenso del domingo.

El gran ascenso al Cristo Redentor el domingo

El punto culminante será este domingo. La concentración se realizará en la avenida Las Heras de Uspallata, desde donde partirá la caravana final hacia la cima del cerro Santa Elena. Allí, a los pies del monumento al Cristo Redentor, se producirá el histórico encuentro a casi 4.000 metros de altura.

"Este encuentro no es solo turismo; tiene alma. El creador de esta locura es Daniel "El Duende" Díaz, un histórico motociclista mendocino y excombatiente de Malvinas. La idea nació para recrear en la cima de la cordillera el clima y la hermandad que vivimos en las islas”, contó Ricardo Montacuto, gerente de Radio Nihuil y uno de los participantes.

"Lo que empezó hace 12 años con apenas 10 amigos, hoy es un fenómeno de magnitud internacional, mantenido por voluntarios y sin fines de lucro", sumó. En este link se puede encontrar todo el cronograma completo del encuentro.

Alerta para conductores en la Ruta 7

Debido a la magnitud del evento, se solicitó a los automovilistas que circulen por el corredor internacional con extrema lprecaución. Aunque los motociclistas viajan encapsulados por personal de seguridad y de manera ordenada, se recomienda paciencia y respeto por las distancias de seguridad en la Ruta 7.