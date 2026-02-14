Mendoza se convirtió este fin de semana en la capital mundial del mototurismo. Con más de 10.000 inscriptos y una columna que se estima entre los 4.000 y 5.000 motociclistas en ruta, arrancó la decimosegunda edición del Encuentro Cristo Redentor, reconocido oficialmente por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).
Ni la marca ni la cilindrada importan: miles de motociclistas copan la Ruta 7 con destino al Cristo Redentor
Miles de motociclistas coparon este sábado la Ruta 7 con rumbo a Uspallata como parte de la decimosegunda edición del Encuentro Cristo Redentor
La travesía comenzó anoche, viernes 13 de febrero, pero el gran despliegue se vio este sábado a la mañana. La caravana partió encapsulada y en orden desde Las Heras, tomando la Ruta 82 para luego empalmar con la Ruta 7, con destino final en Uspallata, donde esperaban llegar pasado el mediodía.
El clima que se vive en la ruta es de pura camaradería sin importar la marca ni la cilindrada de la moto: matecito en mano en las paradas, abrazos entre viajeros de todas las provincias y una fuerte presencia internacional con motociclistas llegados de Chile, Brasil, Colombia y Uruguay.
Uspallata, el corazón del encuentro de los motociclistas
Se espera que la caravana arribe al valle de Uspallata alrededor de las 13.30. A partir de las 15, la villa cordillerana será el epicentro de un megaevento que incluye:
-
Bandas de rock en vivo.
Feria de artesanos y food trucks.
Sorteos y stands de marcas.
La fiesta en Uspallata se extenderá hasta bien entrada la noche, sirviendo como vigilia para el gran ascenso del domingo.
El gran ascenso al Cristo Redentor el domingo
El punto culminante será este domingo. La concentración se realizará en la avenida Las Heras de Uspallata, desde donde partirá la caravana final hacia la cima del cerro Santa Elena. Allí, a los pies del monumento al Cristo Redentor, se producirá el histórico encuentro a casi 4.000 metros de altura.
"Este encuentro no es solo turismo; tiene alma. El creador de esta locura es Daniel "El Duende" Díaz, un histórico motociclista mendocino y excombatiente de Malvinas. La idea nació para recrear en la cima de la cordillera el clima y la hermandad que vivimos en las islas”, contó Ricardo Montacuto, gerente de Radio Nihuil y uno de los participantes.
"Lo que empezó hace 12 años con apenas 10 amigos, hoy es un fenómeno de magnitud internacional, mantenido por voluntarios y sin fines de lucro", sumó. En este link se puede encontrar todo el cronograma completo del encuentro.
Alerta para conductores en la Ruta 7
Debido a la magnitud del evento, se solicitó a los automovilistas que circulen por el corredor internacional con extrema lprecaución. Aunque los motociclistas viajan encapsulados por personal de seguridad y de manera ordenada, se recomienda paciencia y respeto por las distancias de seguridad en la Ruta 7.