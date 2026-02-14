El pueblo a menos de 1 hora de Reñaca con uno de los mejores parques acuáticos de Chile

La Retuca gana popularidad precisamente por el Parque Acuático Curunina, ubicado en Ruta F-750, Camino Los Perales 2149. Este parque es considerado uno de los mejores de la Chile por su amplitud, variedad de piscinas y toboganes, y facilidades como quinchos y áreas para picnic. Cerca también hay opciones complementarias, como parques de juegos para niños que ofrecen descuentos si se viene del acuático. El entorno natural incluye vegetación nativa y tranquilidad rural, ideal para combinar con un día de agua y sol.

pueblo la retuca La playa no es lo único turístico que hay dentro de Chile.

El acceso desde Reñaca es sencillo: se toma la ruta hacia Quilpué por Lo Orozco o alternativas similares, con señalización clara hacia el parque. Se recomienda ir en auto propio, ya que el transporte público es limitado en la zona. Llevar protector solar, toallas, snacks y efectivo es práctico, aunque hay cajeros y locales en el lugar. En temporada alta (verano), el parque opera todos los días, atrayendo a turistas de Viña del Mar, Valparaíso y Santiago de Chile.

La Retuca ofrece un turismo familiar accesible y refrescante a menos de una hora de Reñaca. Con su parque acuático destacado, entorno rural y proximidad a la costa, el pueblo es una excelente alternativa para escapar del mar y disfrutar de diversión acuática en un espacio amplio y bien equipado.