El pueblo a menos de 1 hora de Reñaca con uno de los mejores parques acuáticos de Chile

A menos de una hora en auto desde Reñaca, se encuentra un pueblo rural con acceso directo a uno de los parques acuáticos más grandes y completos de Chile. Este lugar combina un entorno natural con vegetación abundante, caminos secundarios y parcelas residenciales, ofreciendo un contraste con las playas costeras concurridas.
El principal atractivo turístico de este pueblo es un complejo con piscinas, toboganes y áreas verdes que atrae a familias durante el verano, permitiendo un día completo de diversión acuática sin salir lejos de la costa. Además, el sector cuenta con opciones para picnic y asados en espacios amplios.
El pueblo con parque acuático cerca de Reñaca
El pueblo se llama La Retuca y pertenece a la comuna de Quilpué, en la provincia de Marga Marga. Es un área rural dispersa con parcelas agro-residenciales que ha crecido en los últimos años con proyectos de micro-campos y viviendas. Cuenta con una población reducida, servicios básicos limitados y un restaurante tradicional homónimo que sirve comida chilena típica, como parrilladas y platos caseros, en un ambiente campestre.
La Retuca gana popularidad precisamente por el Parque Acuático Curunina, ubicado en Ruta F-750, Camino Los Perales 2149. Este parque es considerado uno de los mejores de la Chile por su amplitud, variedad de piscinas y toboganes, y facilidades como quinchos y áreas para picnic. Cerca también hay opciones complementarias, como parques de juegos para niños que ofrecen descuentos si se viene del acuático. El entorno natural incluye vegetación nativa y tranquilidad rural, ideal para combinar con un día de agua y sol.
El acceso desde Reñaca es sencillo: se toma la ruta hacia Quilpué por Lo Orozco o alternativas similares, con señalización clara hacia el parque. Se recomienda ir en auto propio, ya que el transporte público es limitado en la zona. Llevar protector solar, toallas, snacks y efectivo es práctico, aunque hay cajeros y locales en el lugar. En temporada alta (verano), el parque opera todos los días, atrayendo a turistas de Viña del Mar, Valparaíso y Santiago de Chile.
La Retuca ofrece un turismo familiar accesible y refrescante a menos de una hora de Reñaca. Con su parque acuático destacado, entorno rural y proximidad a la costa, el pueblo es una excelente alternativa para escapar del mar y disfrutar de diversión acuática en un espacio amplio y bien equipado.