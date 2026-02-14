Inicio Sociedad Pueblo
Turismo

El pueblo a menos de 1 hora de Reñaca con uno de los mejores parques acuáticos de Chile

Si estás en esta localidad de Chile, el pueblo representa una escapada ideal para hacer durante un día

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
El pueblo tiene varias opciones para que sus visitantes disfruten.

El pueblo tiene varias opciones para que sus visitantes disfruten.

A menos de una hora en auto desde Reñaca, se encuentra un pueblo rural con acceso directo a uno de los parques acuáticos más grandes y completos de Chile. Este lugar combina un entorno natural con vegetación abundante, caminos secundarios y parcelas residenciales, ofreciendo un contraste con las playas costeras concurridas.

El principal atractivo turístico de este pueblo es un complejo con piscinas, toboganes y áreas verdes que atrae a familias durante el verano, permitiendo un día completo de diversión acuática sin salir lejos de la costa. Además, el sector cuenta con opciones para picnic y asados en espacios amplios.

pueblo la retuca 2
El pueblo no es de los más conocidos en turismo dentro de Chile.

El pueblo no es de los más conocidos en turismo dentro de Chile.

El pueblo con parque acuático cerca de Reñaca

El pueblo se llama La Retuca y pertenece a la comuna de Quilpué, en la provincia de Marga Marga. Es un área rural dispersa con parcelas agro-residenciales que ha crecido en los últimos años con proyectos de micro-campos y viviendas. Cuenta con una población reducida, servicios básicos limitados y un restaurante tradicional homónimo que sirve comida chilena típica, como parrilladas y platos caseros, en un ambiente campestre.

La Retuca gana popularidad precisamente por el Parque Acuático Curunina, ubicado en Ruta F-750, Camino Los Perales 2149. Este parque es considerado uno de los mejores de la Chile por su amplitud, variedad de piscinas y toboganes, y facilidades como quinchos y áreas para picnic. Cerca también hay opciones complementarias, como parques de juegos para niños que ofrecen descuentos si se viene del acuático. El entorno natural incluye vegetación nativa y tranquilidad rural, ideal para combinar con un día de agua y sol.

pueblo la retuca
La playa no es lo único turístico que hay dentro de Chile.

La playa no es lo único turístico que hay dentro de Chile.

El acceso desde Reñaca es sencillo: se toma la ruta hacia Quilpué por Lo Orozco o alternativas similares, con señalización clara hacia el parque. Se recomienda ir en auto propio, ya que el transporte público es limitado en la zona. Llevar protector solar, toallas, snacks y efectivo es práctico, aunque hay cajeros y locales en el lugar. En temporada alta (verano), el parque opera todos los días, atrayendo a turistas de Viña del Mar, Valparaíso y Santiago de Chile.

La Retuca ofrece un turismo familiar accesible y refrescante a menos de una hora de Reñaca. Con su parque acuático destacado, entorno rural y proximidad a la costa, el pueblo es una excelente alternativa para escapar del mar y disfrutar de diversión acuática en un espacio amplio y bien equipado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar