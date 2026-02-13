No es Bariloche, pero parece: el pueblo de Chile cercano a Valparaíso con paisajes increíbles

El Batro gana atractivo por proyectos como Bosque El Batro, un desarrollo de parcelas agroresidenciales de 2 hectáreas en un entorno natural costero, con senderos, pista de descenso y pump track integrados. Esto refuerza su perfil como lugar para vida outdoor y contacto con la naturaleza. Cerca se encuentran atractivos como Playa El Batro o Playa de los Corsarios, accesibles por senderos cortos.

pueblo el batro 2 El pueblo no es de los más conocidos en turismo dentro de Chile.

Visitar El Batro es ideal para actividades como trekking en cerros locales, observación de aves en la quebrada o paseos en bicicleta por caminos vecinales. No hay grandes servicios turísticos en este pueblo, por lo que se recomienda llevar provisiones, agua y equipo adecuado para caminatas. El acceso desde Valparaíso toma unos 60 minutos por ruta asfaltada. Es una buena opción para familias o grupos que buscan desconexión en un entorno verde y elevado.

El pueblo ofrece paisajes increíbles que evocan destinos sureños como Bariloche, pero con la ventaja de estar cerca de Valparaíso. Su combinación de cerros boscosos, humedales y vistas al Pacífico lo convierte en un rincón especial para turismo de naturaleza accesible y poco masificado.