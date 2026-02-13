No es Bariloche, pero parece: el pueblo de Chile cercano a Valparaíso con paisajes increíbles

A menos de una hora en auto desde Valparaíso, se encuentra un pequeño pueblo rural rodeado de cerros altos, vegetación nativa densa y un entorno que evoca paisajes montañosos más sureños. Este lugar ofrece vistas panorámicas hacia la costa, con senderos que atraviesan bosques y quebradas, y un ambiente fresco que contrasta con las playas cercanas de Chile.
Su ubicación en la precordillera costera permite disfrutar de naturaleza abundante sin necesidad de viajar al sur extremo de Chile. El acceso se realiza por caminos pavimentados y de ripio , lo que lo hace accesible para escapadas de un día desde Valparaíso. El entorno incluye parcelas con vegetación nativa, cerros elevados y un clima más húmedo y fresco que el litoral inmediato.
El pueblo boscoso cercano a Valparaíso
Este lugar se llama El Batro y es una aldea pequeña ubicada en la comuna de Casablanca. El nombre proviene de una planta típica de humedales del centro-sur de Chile, conocida como "batro", que crecía en las quebradas y esteros locales, utilizada históricamente por pueblos originarios para construcciones. La zona incluye un humedal urbano, con biodiversidad que incluye aves y vegetación nativa. Con una población reducida, alrededor de 130 habitantes en su núcleo principal, funciona como un asentamiento disperso de parcelas y viviendas rurales.
El Batro gana atractivo por proyectos como Bosque El Batro, un desarrollo de parcelas agroresidenciales de 2 hectáreas en un entorno natural costero, con senderos, pista de descenso y pump track integrados. Esto refuerza su perfil como lugar para vida outdoor y contacto con la naturaleza. Cerca se encuentran atractivos como Playa El Batro o Playa de los Corsarios, accesibles por senderos cortos.
Visitar El Batro es ideal para actividades como trekking en cerros locales, observación de aves en la quebrada o paseos en bicicleta por caminos vecinales. No hay grandes servicios turísticos en este pueblo, por lo que se recomienda llevar provisiones, agua y equipo adecuado para caminatas. El acceso desde Valparaíso toma unos 60 minutos por ruta asfaltada. Es una buena opción para familias o grupos que buscan desconexión en un entorno verde y elevado.
El pueblo ofrece paisajes increíbles que evocan destinos sureños como Bariloche, pero con la ventaja de estar cerca de Valparaíso. Su combinación de cerros boscosos, humedales y vistas al Pacífico lo convierte en un rincón especial para turismo de naturaleza accesible y poco masificado.