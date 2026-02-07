El truco casero para eliminar el olor a humedad de los vasos y tazas

Además, las tazas mal lavadas o los vasos mal enjuagados pueden quedar llenos de marcas de agua, huellas y manchas de todo tipo. Con algunos consejos y un truco casero puedes solucionarlo.

Truco casero: cómo eliminar el olor a humedad de los vasos y tazas

Lo principal es evitar que los vasos se llenen de olor a humedad. Para ello, no hace falta ningún truco casero; solo basta con enjuagar bien los vasos luego de lavarlos y no secarlos boca abajo sobre un repasador sucio. Si haces eso, se concentra la humedad.

Si ya es demasiado tarde y los vasos están llenos de olor a humedad, puedes recurrir a un sencillo truco casero. Antes de realizarlo, intenta lavar los vasos en el lavavajillas.

lavar vasos Utiliza un poco de vinagre para neutralizar el mal olor.

Para este truco casero vas a necesitar un poco de vinagre blanco. En un recipiente coloca partes iguales de agua y vinagre blanco y sumerge los vasos en el interior durante 30 minutos.

Una vez que el ácido del vinagre haga efecto y neutralice los olores, enjuaga, lava con detergente y seca bien los vasos con una toalla limpia o papel descartable.

Otra opción de truco casero consiste en lavar los vasos y tazas con una pasta de bicarbonato de sodio y agua. El limón también sirve para eliminar el mal olor y mantener los vasos impecables.

Qué otros olores puedo eliminar usando vinagre

olor en la heladera El vinagre es un ingrediente natural con múltiples propiedades de limpieza.