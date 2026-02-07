Toda técnica, procedimiento o herramienta de limpieza que se puede realizar en casa, con pocos ingredientes y en poco tiempo, recibe el nombre de truco casero. En esta ocasión, te comparto un truco para eliminar y evitar el mal olor en los vasos y las tazas de la cocina.
El truco casero para eliminar el olor a humedad de los vasos y tazas
Para evitar que los vasos se llenen de olor a humedad o encierro, solo basta con un truco casero y algunos consejos
Cuando los vasos quedan con olor a humedad o un olor fuerte luego de lavarlos, puede resultar bastante asqueroso o molesto beber de ellos.
El mal olor aparece en los vasos y tazas cuando la humedad queda atrapada dentro. Si además quedaron restos de detergente o alimentos, se genera un ambiente óptimo para la proliferación de organismos.
Además, las tazas mal lavadas o los vasos mal enjuagados pueden quedar llenos de marcas de agua, huellas y manchas de todo tipo. Con algunos consejos y un truco casero puedes solucionarlo.
Truco casero: cómo eliminar el olor a humedad de los vasos y tazas
Lo principal es evitar que los vasos se llenen de olor a humedad. Para ello, no hace falta ningún truco casero; solo basta con enjuagar bien los vasos luego de lavarlos y no secarlos boca abajo sobre un repasador sucio. Si haces eso, se concentra la humedad.
Si ya es demasiado tarde y los vasos están llenos de olor a humedad, puedes recurrir a un sencillo truco casero. Antes de realizarlo, intenta lavar los vasos en el lavavajillas.
Para este truco casero vas a necesitar un poco de vinagre blanco. En un recipiente coloca partes iguales de agua y vinagre blanco y sumerge los vasos en el interior durante 30 minutos.
Una vez que el ácido del vinagre haga efecto y neutralice los olores, enjuaga, lava con detergente y seca bien los vasos con una toalla limpia o papel descartable.
Otra opción de truco casero consiste en lavar los vasos y tazas con una pasta de bicarbonato de sodio y agua. El limón también sirve para eliminar el mal olor y mantener los vasos impecables.
Qué otros olores puedo eliminar usando vinagre
- Con vinagre o limón se puede neutralizar el olor de la ropa, sobre todo el olor a transpiración de las axilas.
- Este ingrediente sirve para remover el olor a cebolla o ajo de las manos.
- El vinagre se usa para evitar el olor a humedad o encierro en el armario o los cajones de la ropa y el calzado.
- Con vinagre se puede limpiar el recipiente de basura y eliminar el olor a suciedad.