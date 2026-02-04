Colocar medio limón adentro del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Eliminar malos olores: neutraliza el característico "olor a humedad" causado por la acumulación de moho en las gomas.

neutraliza el característico "olor a humedad" causado por la acumulación de moho en las gomas. Combatir el sarro: el ácido actúa como desincrustante, ayudando a disolver depósitos minerales y restos de jabón en zonas de difícil acceso.

el ácido actúa como desincrustante, ayudando a disolver depósitos minerales y restos de jabón en zonas de difícil acceso. Blanquear prendas: durante el ciclo de lavado, sus propiedades astringentes ayudan a quitar manchas amarillas de la ropa blanca.

La versión más popular de este truco consiste en añadir una espiral de pasta de dientes sobre las mitades del limón antes de iniciar un ciclo corto con agua caliente.

Mal olor en el lavarropas.jpg Con este truco casero, puedes eliminar el mal olor en el lavarropas.

La pasta dental aporta un componente ligeramente abrasivo que ayuda a remover la suciedad. Por su parte, el limón es capaz de desinfectar y aromatizar.

A pesar de su efectividad visual, no todo es color de rosa. Expertos consultados por Good Housekeeping advierten que el uso excesivo de ácidos (como el limón o el vinagre) puede, a largo plazo, deteriorar las juntas de goma y componentes internos del lavarropas. Es decir, debes usar este truco casero con moderación.

Qué otros elementos pueden colocarse en el lavarropas