Colocar medio limón adentro del lavarropas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En el mundo de los consejos de hogar, pocos trucos han ganado tanta popularidad recientemente como el de colocar medio limón dentro del lavarropas. Lo que comenzó como un video viral en plataformas como TikTok e Instagram, se ha convertido en una práctica común en muchas casas.
El uso del limón no es casualidad. Según portales especializados en limpieza, este cítrico posee ácido cítrico, un potente desinfectante natural con propiedades antibacterianas y antifúngicas.
Colocar medio limón adentro del lavarropas: por qué hacerlo
Cuando colocas medio limón adentro de tu lavarropas, puedes acceder a los beneficios que se muestran a continuación:
- Eliminar malos olores: neutraliza el característico "olor a humedad" causado por la acumulación de moho en las gomas.
- Combatir el sarro: el ácido actúa como desincrustante, ayudando a disolver depósitos minerales y restos de jabón en zonas de difícil acceso.
- Blanquear prendas: durante el ciclo de lavado, sus propiedades astringentes ayudan a quitar manchas amarillas de la ropa blanca.
La versión más popular de este truco consiste en añadir una espiral de pasta de dientes sobre las mitades del limón antes de iniciar un ciclo corto con agua caliente.
La pasta dental aporta un componente ligeramente abrasivo que ayuda a remover la suciedad. Por su parte, el limón es capaz de desinfectar y aromatizar.
A pesar de su efectividad visual, no todo es color de rosa. Expertos consultados por Good Housekeeping advierten que el uso excesivo de ácidos (como el limón o el vinagre) puede, a largo plazo, deteriorar las juntas de goma y componentes internos del lavarropas. Es decir, debes usar este truco casero con moderación.
Qué otros elementos pueden colocarse en el lavarropas
- Vinagre Blanco (Alcohol): es el rey de la limpieza del hogar. Actúa como un suavizante natural de telas, elimina restos de detergente y desinfecta el tambor. Según National Geographic, su acidez es ideal para neutralizar olores.
- Bicarbonato de Sodio: es excelente para potenciar el blanco de las prendas y actuar como desodorizante. Se puede colocar directamente en el tambor o en el compartimento del jabón para combatir las manchas de sudor y grasa.
- Sal de mesa: un puñado de sal en el ciclo de lavado ayuda a fijar los colores en prendas nuevas, evitando que destiñan, y funciona como un exfoliante suave para remover residuos minerales.
- Aceite de Árbol de Té: unas pocas gotas tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas potentes, ideales si el lavarropas tiene problemas de moho persistente en el fuelle de goma.
- Pelotas de Tenis o Papel Aluminio: aunque no son químicos, se usan mucho. Las pelotas de tenis ayudan a que las camperas de pluma o acolchados no se apelmacen, y las bolas de papel aluminio reducen la electricidad estática, según explican en foros de Hogarmania.