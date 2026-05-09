Hace poco me mudé a un departamento muy pequeño donde claramente no entra un lavarropas convencional. Para solucionar estos problemas, alguien ya pensó soluciones y hoy existe un mini lavarropas portátil que se puede colocar en un rincón sin ocupar espacio.
El mini lavarropas portátil que es furor en internet: dónde se consigue y cuánto sale
Cuando el lavarropas es un poco grande para tu casa o tienes que lavar poca ropa, puedes optar por este electrodoméstico pequeño
El lavarropas es uno de esos electrodomésticos que uno piensa que no hace falta hasta que genuinamente lo necesita. Hoy te cuento un poco de qué se trata esta propuesta para lavar la ropa, te explico cuáles son sus beneficios y te dejo algunos consejos para lavar ropa.
El mini lavarropas que es furor en el mercado: ¿cómo es?
Cuando hablamos de lavarropas pequeños, podemos pensar en varios modelos Existen algunos plegables de silicona que achican y se meten en la valija para un viaje.
Existen otros modelos de lavarropas pequeños que no se pliegan, pero se pueden ubicar en rincones de la casa sin usar mucho espacio. Son rígidos, transparentes y centrifugan.
Los lavarropas portátiles en general no requieren instalación fija a una fuente de agua y esta es probablemente su mayor ventaja.
Este electrodoméstico se llena manualmente con una jarra o con una manguera y se desagota por gravedad a través de un tubo flexible.
Quizás su capacidad es limitada y no entra un juego de sábanas grande o una campera gruesa, pero para pequeñas cosas cotidianas son ideales.
En comparación con el lavarropas común, este aparato pequeño para ropa consume menos agua y menos electricidad. No todos poseen centrifugado.
¿Dónde conseguir este electrodoméstico y a qué precio?
Este lavarropas pequeño se puede conseguir en casas de electrodomésticos sin problema. Los modelos plegables van de los $84.000 a los $140.000, dependiendo de la marca y la capacidad.
Los modelos de 16 litros se pueden conseguir en Mercado Libre por unos $126.000. Otros modelos más rígidos salen algo de $300.000. Los mini lavarropas para ropa interior salen algo de $50.000, pero tienen muy poca capacidad.
Son opciones más económicas y pensadas para lavar pequeñas cantidades de ropa en espacios pequeños. La relación precio, calidad, gasto y practicidad vale la pena si vives en una casa chica y con poca ropa por lavar.
4 consejos para lavar ropa
- Lee bien las etiquetas de la ropa antes de meterlas al lavarropas.
- Espera a que se sequen completamente para guardarlas.
- No mezcles colores y texturas de ropa muy diferentes.
- Realiza una limpieza mensual del lavarropas para eliminar pelusas, grasa y restos de jabón.