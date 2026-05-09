El mini lavarropas portátil que es furor en internet: dónde se consigue y cuánto sale

El mini lavarropas que es furor en el mercado: ¿cómo es?

Cuando hablamos de lavarropas pequeños, podemos pensar en varios modelos Existen algunos plegables de silicona que achican y se meten en la valija para un viaje.

Existen otros modelos de lavarropas pequeños que no se pliegan, pero se pueden ubicar en rincones de la casa sin usar mucho espacio. Son rígidos, transparentes y centrifugan.

Los lavarropas portátiles en general no requieren instalación fija a una fuente de agua y esta es probablemente su mayor ventaja.

lavarropas pequeño Es una opción ideal para lavar ropa en casas pequeñas.

Este electrodoméstico se llena manualmente con una jarra o con una manguera y se desagota por gravedad a través de un tubo flexible.

Quizás su capacidad es limitada y no entra un juego de sábanas grande o una campera gruesa, pero para pequeñas cosas cotidianas son ideales.

En comparación con el lavarropas común, este aparato pequeño para ropa consume menos agua y menos electricidad. No todos poseen centrifugado.

¿Dónde conseguir este electrodoméstico y a qué precio?

Este lavarropas pequeño se puede conseguir en casas de electrodomésticos sin problema. Los modelos plegables van de los $84.000 a los $140.000, dependiendo de la marca y la capacidad.

Los modelos de 16 litros se pueden conseguir en Mercado Libre por unos $126.000. Otros modelos más rígidos salen algo de $300.000. Los mini lavarropas para ropa interior salen algo de $50.000, pero tienen muy poca capacidad.

Son opciones más económicas y pensadas para lavar pequeñas cantidades de ropa en espacios pequeños. La relación precio, calidad, gasto y practicidad vale la pena si vives en una casa chica y con poca ropa por lavar.

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