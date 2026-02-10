Inicio Sociedad DIY
Un truco DIY de costura en casa para crear tu propia cartuchera: usando restos de jeans

La costura en casa es perfecta para reutilizar telas viejas, crear ropa a medida o diseñar accesorios únicos y originales con un DIY

Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco DIY muy sencillo, canchero y creativo. 

Todo truco o DIY de costura en casa se caracteriza por ser sencillo, rápido, útil, creativo y necesario. Hoy te enseño a confeccionar una cartuchera hecha con jeans reutilizados, muy bonita y perfecta para empezar las clases.

La costura es una actividad de casa muy buena para la salud física y mental.

Un DIY de costura en casa: cómo usar unos jeans viejos para hacer una cartuchera

Para reutilizar la tela de esos viejos jeans que ya no utilizas y que están ocupando espacio en el armario, te dejo un truco DIY de costura en casa, ideal para confeccionar tu propia cartuchera para el inicio de clases o vender cartucheras muy cancheras. A continuación te dejo un video para seguir mejor el paso a paso.

  1. Para comenzar con este DIY, prepara una porción de jeans cuadrada y bastante grande. Puedes usar una de las piernas abierta y cortada por la mitad.
  2. Corta un rectángulo de jeans de 30 cm por 25 cm. Realiza un surfilado para que no se deshilache.
  3. Coloca un cierre desmontable de 30 cm en uno de los bordes. Enfrentando derechos de cierre con derecho de tela. Realiza una costura recta como se ve en el DIY y realiza una costura recta del lado del derecho para que se vea más prolijo.
  4. Repite el mismo procedimiento del cierre con el lado de enfrente.
  5. Realiza una costura para cerrar los costados, como se ve en el video. Voltea la cartuchera, ya lista y hecha con unos trozos de jeans reciclados.

Historia, origen y curiosidades de los jeans

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una pieza de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzaron a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

En los años 50 y 60, los jeans representaban un símbolo de rebeldía y liberación femenina.

Posteriormente, los jeans se fueron apoderando de la moda urbana y de las calles. Un dato no menor es que los jeans comenzaron a ser utilizados también por las mujeres en el siglo XIX como prenda de trabajo.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.

Al igual que casi toda la ropa, accesorios y prendas en general, los jeans se fueron adaptando a las modas, necesidades, cambios sociales y movimientos revolucionarios.

Los jeans son super resistentes, cómodos y de fácil limpieza. Además, cuando su vida útil finaliza, pueden ser reutilizados con algún truco casero de costura DIY para diseñar nuevos accesorios, ropa, almohadones, mantas y bolsos.

