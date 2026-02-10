Un truco DIY de costura en casa para crear tu propia cartuchera: usando restos de jeans

Un DIY de costura en casa: cómo usar unos jeans viejos para hacer una cartuchera
Para reutilizar la tela de esos viejos jeans que ya no utilizas y que están ocupando espacio en el armario, te dejo un truco DIY de costura en casa, ideal para confeccionar tu propia cartuchera para el inicio de clases o vender cartucheras muy cancheras. A continuación te dejo un video para seguir mejor el paso a paso.
- Para comenzar con este DIY, prepara una porción de jeans cuadrada y bastante grande. Puedes usar una de las piernas abierta y cortada por la mitad.
- Corta un rectángulo de jeans de 30 cm por 25 cm. Realiza un surfilado para que no se deshilache.
- Coloca un cierre desmontable de 30 cm en uno de los bordes. Enfrentando derechos de cierre con derecho de tela. Realiza una costura recta como se ve en el DIY y realiza una costura recta del lado del derecho para que se vea más prolijo.
- Repite el mismo procedimiento del cierre con el lado de enfrente.
- Realiza una costura para cerrar los costados, como se ve en el video. Voltea la cartuchera, ya lista y hecha con unos trozos de jeans reciclados.
Historia, origen y curiosidades de los jeans
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una pieza de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzaron a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.
Posteriormente, los jeans se fueron apoderando de la moda urbana y de las calles. Un dato no menor es que los jeans comenzaron a ser utilizados también por las mujeres en el siglo XIX como prenda de trabajo.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.
Al igual que casi toda la ropa, accesorios y prendas en general, los jeans se fueron adaptando a las modas, necesidades, cambios sociales y movimientos revolucionarios.
Los jeans son super resistentes, cómodos y de fácil limpieza. Además, cuando su vida útil finaliza, pueden ser reutilizados con algún truco casero de costura DIY para diseñar nuevos accesorios, ropa, almohadones, mantas y bolsos.