Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en estas dos ideas DIY para San Valentín

Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en regalos DIY para San Valentín

Así como anteriormente te enseñé a hacer un regalo romántico para San Valentín con tubos de papel higiénico, hoy subiremos el nivel de dificultad con dos opciones para obsequiar en el Día de los enamorados.

En esta ocasión también acudiremos al tutorial brindado por el canal de YouTube CreArtistas del Reciclaje, quien nos enseña paso a paso, con pocos materiales, como convertir los cartones de papel higiénico en regalos para este 14 de febrero.