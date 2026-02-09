Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico vacíos y transformalos en estas dos ideas DIY para San Valentín

Falta poco para San Valentín, uno de los días más importantes para quienes les gusta celebrar el amor y la vida. Si sos una de esas personas y querés hacer un regalo, hoy te presento dos ideas DIY que combina reciclaje y pasión. A continuación aprenderás a crear dos obsequios con tubos de papel higiénico vacíos.
Cómo reciclar tubos de papel higiénico y convertirlos en regalos DIY para San Valentín
Así como anteriormente te enseñé a hacer un regalo romántico para San Valentín con tubos de papel higiénico, hoy subiremos el nivel de dificultad con dos opciones para obsequiar en el Día de los enamorados.
En esta ocasión también acudiremos al tutorial brindado por el canal de YouTube CreArtistas del Reciclaje, quien nos enseña paso a paso, con pocos materiales, como convertir los cartones de papel higiénico en regalos para este 14 de febrero.
Cajita de regalo con cierre de corazón entrelazado
Esta es una opción compacta y muy elegante que destaca por su sistema de cierre creativo. El procedimiento es el siguiente:
- Pintar 1 tubo de papel higiénico con pintura acrílica blanca, tanto por dentro como por fuera.
- Luego, aplanar ligeramente y realizar marcas: una a 4 cm desde el borde hacia adentro y otra a 1.5 cm en el lateral. Con estas guías, dibujar y recortar la silueta de un corazón.
- Cerrar la base del rollo pegando una pieza de cartón a medida.
- Para el sistema de cierre, realizar un pequeño corte vertical justo en la mitad de cada lado de los corazones superiores.
- Decorar con cintas delgadas. Podés imprimir una frase romántica para pegarla en el frente.
- Al cruzar las dos pestañas con forma de corazón, la caja queda perfectamente sellada y segura para guardar pequeños accesorios como pulseras o cadenitas.
Cajita cúbica con visor de corazón
Esta segunda idea propone una estructura geométrica diferente, transformando el rollo cilíndrico en un cubo con ventanas. El procedimiento es el siguiente:
- Tomar un tubo de papel higiénico y marcar bien los bordes con la ayuda de una tijera para definir líneas rectas. Doblar los extremos para formar un cuadrado perfecto donde cada lado mide aproximadamente 3.5 cm. De este rollo se obtienen dos tiras iguales.
- En dos de los lados opuestos del cubo, dibujar un corazón y recortar con un cúter, creando ventanas que permiten ver el interior.
- Para el acabado, pintar toda la estructura con acrílico de color rojo por ambos lados. El diseño permite que las dos piezas encajen una dentro de la otra para abrir y cerrar la caja de forma divertida.
- Decorar el contorno de las ventanas de corazón con tiras de lentejuelas y finalizar con un lazo de cinta dorada en la parte superior para darle un toque festivo y profesional.
- En su interior podrás guardar un anillo para regalar o una pulserita.
Gracias a estas dos maravillosas y sencillas ideas de reciclaje, tendrás simples pero elegantes regalos para dar en San Valentín.