Con un truco DIY: cómo coser un bolso muy canchero usando botellas de plástico

A nivel físico, la costura en casa favorece la motricidad fina de las manos, la coordinación ojos-manos y la fuerza de los dedos. Todo truco de costura propone un desafío manual nuevo y detallado.

Un truco de costura puede ser muy bueno para la concentración, la memoria y la atención. Este tipo de actividades son buenas para centrar la atención en el aquí y ahora. Hoy te comparto un DIY para confeccionar un bolso usando botellas de plástico y algunos materiales básicos de costura.

Un truco DIY para coser un bolso: usando botellas de plástico

Es muy importante y bueno para el medioambiente reutilizar viejos materiales plásticos que no tienen un nuevo uso o vida. Existen muchos DIY para transformar las botellas en accesorios, bolsos, elementos para la casa y hasta muebles.

Para realizar este DIY de reciclaje y costura en casa, te comparto un video donde están bien detallados los pasos. Vas a necesitar botellas, tela estampada, tijeras, hilo grueso o lana, una aguja firme, pegamento y un cautín para perforar.

Embed - MORRAL EN BOTELLAS PET

Toma las medidas y busca el modelo que deseas replicar. En el video del truco se utiliza un modelo de morral pequeño y se reutilizan las correas y cierres. El segundo paso de este DIY consiste en recortar las botellas de plástico siguiendo las medidas. Cose a las piezas de botellas las piezas de tela. Une las piezas como se ve en el DIY, hasta formar el bolso. Coloca el cierre y las tiras mochileras.

Varias opciones de DIY: ¿qué otras cosas puedo hacer con botellas?

botellas Reutilizar botellas plásticas en casa contribuye al medioambiente y a tu bolsillo.

Con viejas botellas de plástico puedes realizar muchos proyectos o DIY artesanales. Por ejemplo, uniendo botellas en forma de cilindro, se puede hacer un pequeño sillón muy resistente.

También puedes pintar las botellas por fuera y armar unos floreros muy bonitos. Otro ejemplo de DIY o truco consiste en armar un alfiletero para tu costurero.

Además, puedes preparar macetas para las plantas usando botellas o crear una pequeña casa para los pájaros que llegan al jardín.