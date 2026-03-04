El botón oculto de tu wifi que jamás deberías tocar: podrías quedarte sin internet

Sucede que su función es borrar absolutamente toda la configuración del wifi. Cuando este botón se mantiene pulsado durante unos segundos (generalmente con un clip o un alfiler), el router inicia un proceso irreversible de limpieza.

El botón en cuestión borra toda la configuración de tu wifi.

Al hacerlo, el dispositivo vuelve al estado exacto en el que salió de la caja. Esto implica las siguientes consecuencias para tu casa:

Pérdida de personalización: el nombre de tu red y la contraseña que elegiste desaparecerán.

el nombre de tu red y la contraseña que elegiste desaparecerán. Vulnerabilidad de seguridad: la red volverá a tener la clave genérica que figura en la etiqueta del equipo, facilitando el acceso a intrusos si no se cambia de inmediato.

la red volverá a tener la clave genérica que figura en la etiqueta del equipo, facilitando el acceso a intrusos si no se cambia de inmediato. Corte total del servicio: en muchos casos, los proveedores de internet cargan una configuración específica para que el router se comunique con su central. Si el botón de reset borra estos datos, el equipo quedará "ciego" y podrías necesitar la visita técnica de un experto para reconfigurarlo.

El mejor momento para presionar el botón

No todo es negativo. Este botón es una herramienta de último recurso. Solo deberías tocarlo si has olvidado la contraseña de administrador del router, si sospechas que tu red ha sido hackeada o si la conexión en tu casa presenta fallos críticos que no se solucionan.

En conclusión, antes de introducir un objeto punzante en ese pequeño hueco de tu router, asegúrate de tener a mano los datos de tu proveedor. Un segundo de curiosidad podría dejar a toda tu familia sin internet durante horas o días.