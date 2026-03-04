Ni buganvilla ni glicina: la planta trepadora que se transforma en una cascada de flores moradas

Cuidados de la Corona de reina

Los expertos de Picture This revelan que esta planta requiere una exposición a pleno sol o sombra parcial. Para una floración óptima, es ideal que reciba entre seis y ocho horas de luz solar directa por día. Prefiere suelos fértiles, bien drenados y ricos en materia orgánica. Un sustrato ligeramente ácido, enriquecido con compost, es ideal para su desarrollo.

En lo que respecta al riego, hay que evitar el encharcamiento, proporcionando un riego adecuado. Si bien puede tolerar periodos cortos de sequía, lo ideal es mantener una humedad constante en el suelo, especialmente en primavera durante el periodo de floración.

Esta planta no tolera heladas prolongadas, así que en regiones con inviernos fríos, es recomendable protegerla o cultivarla en macetas que puedan trasladarse a interiores durante las temporadas frías.

flores moradas La Petrea volubilis resulta muy bonita para la decoración por sus flores colgantes de color violeta.

Presenta flores moradas y un crecimiento vigoroso, por lo que hay que poner especial atención a la poda. Se debe podar a pincipios de primavera para mejorar la salud y la floración, eliminando los tallos muertos y recortando las ramas excesivamente crecidas. Esta práctica mejora la circulación del aire y la penetración de la luz, alineándose con su ciclo de crecimiento para obtener mejores resultados.

Se puede propagar fácilmente mediante esquejes de ramas jóvenes no leñosas. También, puede reproducirse por semillas, aunque este método es menos común debido al tiempo que requiere para alcanzar la madurez. Teniendo en cuenta todos estos cuidados, la Corona de reina crecerá sana y llenará de flores coloridas el jardín.