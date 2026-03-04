Truco casero: cómo obtener plantas de ajo nuevas usando una botella de plástico

ajo y botella Usando una botella pueds cultivar nuevas plantas en casa.

Además, la jardinería y el cuidado de plantas en el hogar brindan enormes beneficios estéticos para la casa y enormes propiedades para la salud. La jardinería es ideal para reducir los niveles de estrés y ansiedad.

Cuidar tus propias plantas te permite trabajar la concentración, mejora el estado de ánimo, nos permite pasar tiempo al sol y en contacto con la naturaleza, y genera un aumento de la actividad física.

El truco casero para cultivar plantas de ajo: usando una botella

Con un bidón de plástico vacío o una botella grande de agua que ya no uses, puedes realizar un germinador de plantas casero. Para este truco casero de plantas también vas a necesitar unos dientes o plantas de ajo ya crecidas.

Para comenzar con este truco casero, vas a tener que realizar algunos orificios en la botella de plástico para colocar las plantas de ajo. Llena las botellas cerradas con abundante agua, tal como se ve en el video del truco casero. Prepara unos cuantos ajos enteros. Vas a necesitar uno por orificio en la botella. Retira la cáscara de los dientes. Pon los ajos en los orificios de la botella y agrega más agua para que cubra o al menos toque a los dientes. Ahora solo queda esperar a que las plantas comiencen a nacer y dar nuevas raíces. Cambia el agua semanalmente para que no se forme lama o se llene de suciedad. Cuando ya tengas las nuevas plantas, puedes colocarlas en una maceta con suelo fértil.

Un truco casero y algo más: cómo cuidar una planta de ajo en maceta

dientes de ajo Puedes cultivar varios tipos de plantas y especias en el jardín.

La planta de ajo se pudre muy fácil, por lo que necesita un riego moderado a escaso, sobre todo en los meses de mucha lluvia. Lo mejor es regar la planta una vez por semana en los meses más secos.

Cuando la planta de ajo da flores, hay que cortarlas para que los nutrientes no se concentren en ellas y lleguen a los bulbos.

Finalmente, lo mejor es plantar ajos en los meses de primavera para poder cosecharlos en una temporada sin mucho frío.