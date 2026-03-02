Paso a paso: el truco casero para arreglar una alacena de la cocina que cierra mal

Este mueble de cocina se encuentra ubicado por encima de la mesada y las hornallas. Muchas veces, el vapor de los alimentos o las salpicaduras que generamos al cortar algún producto quedan pegados a la alacena, llenándola de grasa y suciedad.

En el interior de la alacena de la cocina sucede algo similar. Cuando guardamos aceite, condimentos, especias, vajilla o utensilios, la madera de la alacena puede quedar húmeda o sucia por derrames de alimentos. Incluso pueden aparecer hongos o algunas plagas pequeñas atraídas por algunos alimentos.

limpiar alacena Dejar de lado la limpieza de la alacena puede ser un problema.

Para evitar dichos problemas, puedes preparar una mezcla de agua y vinagre y limpiar cada rincón de la alacena de la cocina. El vinagre se puede rociar en el interior y exterior de la alacena de la cocina.

Si rociamos vinagre en el interior y exterior de la alacena, podemos prevenir el desarrollo de plagas, quitar la grasa pegada y remover los restos de alimentos. Solo basta con colocar agua y vinagre en un rociador y pulverizar toda la zona. Previamente, vacía la alacena.

Refriega con un paño suave o una esponja sin metal para limpiar en profundidad y retira el excedente con papel descartable. El vinagre elimina olores, remueve grasa y evita la llegada de insectos a la cocina. Para limpiar la alacena con menos frecuencia y mantener los alimentos seguros, lo mejor es guardarlos en frascos herméticos con tapa.