En esta ocasión te comparto un truco casero o tutorial para que puedas arreglar tú mismo las alacenas de la cocina. También te dejo algunas recomendaciones para mantenerla siempre impecable.
Paso a paso: el truco casero para arreglar una alacena de la cocina que cierra mal
Normalmente, cuando la puerta de la alacena de la cocina cierra mal o no encaja bien, no es culpa de la puerta o la madera en sí. Por lo general, es un problema causado por la bisagra de la puerta que la une al mueble. Si las bisagras no están rotas, es una gran señal; esto indica que simplemente están desajustadas.
El truco casero para arreglar una alacena de la cocina que no cierra
- Para comenzar con este truco casero, prepara los materiales que vas a necesitar. Busca un destornillador de la misma medida que los tornillos de las bisagras.
- Para continuar con este arreglo de cocina, identifica los tornillos de ajuste de las bisagras, tal como se ve en el video del truco casero.
- Ajusta los tornillos con el destornillador y añade una coma adhesiva para que la alacena de la cocina no se golpee al cerrar las puertas.
Truco casero: cómo limpiar la alacena y mantenerla libre de plagas
La alacena de la cocina es uno de los rincones de dicha habitación que más mugre junta, sobre todo cuando no la limpiamos con frecuencia. Desde restos de comida, polvos, condimentos, tierra e incluso plagas.
Este mueble de cocina se encuentra ubicado por encima de la mesada y las hornallas. Muchas veces, el vapor de los alimentos o las salpicaduras que generamos al cortar algún producto quedan pegados a la alacena, llenándola de grasa y suciedad.
En el interior de la alacena de la cocina sucede algo similar. Cuando guardamos aceite, condimentos, especias, vajilla o utensilios, la madera de la alacena puede quedar húmeda o sucia por derrames de alimentos. Incluso pueden aparecer hongos o algunas plagas pequeñas atraídas por algunos alimentos.
Para evitar dichos problemas, puedes preparar una mezcla de agua y vinagre y limpiar cada rincón de la alacena de la cocina. El vinagre se puede rociar en el interior y exterior de la alacena de la cocina.
Si rociamos vinagre en el interior y exterior de la alacena, podemos prevenir el desarrollo de plagas, quitar la grasa pegada y remover los restos de alimentos. Solo basta con colocar agua y vinagre en un rociador y pulverizar toda la zona. Previamente, vacía la alacena.
Refriega con un paño suave o una esponja sin metal para limpiar en profundidad y retira el excedente con papel descartable. El vinagre elimina olores, remueve grasa y evita la llegada de insectos a la cocina. Para limpiar la alacena con menos frecuencia y mantener los alimentos seguros, lo mejor es guardarlos en frascos herméticos con tapa.