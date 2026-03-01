Ni bicarbonato, ni azúcar: el elemento casero que es letal contra las cucarachas de casa

Para las cucarachas, caminar sobre este polvo es como atravesar un campo de cristales rotos. Los bordes de las diatomeas perforan el exoesqueleto del insecto, provocando que muera por deshidratación en cuestión de horas.

Una de las mayores preocupaciones al combatir plagas en una casa con niños o mascotas es la toxicidad. La tierra de diatomeas de grado alimenticio es completamente segura para los mamíferos. Es un producto natural que no desprende olores ni vapores nocivos.

cucarachas Las cucarachas no pueden resistirse a la tierra de diatomeas.

Además de ser letal contra las cucarachas, este elemento también es eficaz contra hormigas, chinches y pulgas, convirtiéndose en el protector integral de tu vivienda.

Cómo aplicar este remedio en tu casa

Para que este método sea realmente letal, la clave está en la ubicación estratégica. Sigue estos pasos para blindar tu hogar: